Rodriguinho solta mais uma fala polêmica, dessa vez MC Hariel foi alvo do cantor

Em páginas de fofocas só da ele, Rodriguinho. O cantor está no BBB 24 e, mais uma vez, está envolvido em polêmicas.

Em conversa com o MC Bin Laden, Rodriguinho falava sobre o ”perfil” dos artistas que são convidados a se apresentar no reality show, e comentou sobre o MC Hariel. “Não é sucesso pra ca* pra vir aqui, isso é pra nós, esse sucesso que pega o Brasil inteiro que todo mundo vai cantar”, disse o brother.

Os fãs do funkeiro não ficaram satisfeitos com a menção ao cantor e saíram em sua defesa, exaltando a humildade do jovem músico.