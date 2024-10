Rodriguinho lança última parte do projeto ‘Rodriguinho no Game’

Cantor, compositor e músico, Rodriguinho volta a movimentar as plataformas de streaming com o lançamento do terceiro e último EP do projeto audiovisual – “Rodriguinho no Game”. Dando continuidade ao projeto que já conquistou milhares de fãs, ele lança mais quatro faixas inéditas, cada uma trazendo uma colaboração especial.

O EP traz a inédita “Radiante”, uma faixa envolvente que conta com a participação de Leiz, integrante do grupo Turma do Pagode. Com batida envolvente, a canção promete conquistar o público com combinação perfeita entre as vozes de Rodriguinho e Leiz, unindo o talento de dois grandes nomes do pagode, em uma performance cheia de carisma e musicalidade.

Outra novidade é a música “Camarim”, uma união de Rodriguinho com Mr. Dan, irmão e parceiro de longa data. Além disso, o EP apresenta um emocionante medley de “Tomara que não seja amor” e “Mas quem diria”, com a participação especial de Gaab, filho de Rodriguinho, mostrando a união e talento familiar em uma performance cheia de sintonia. Completando o lançamento, uma das faixas mais aguardadas – “Cala a Boca” vem com o gingado e carisma de Léo Santana, traz a força de Léo Santana, em uma parceria inédita no projeto.

O projeto “Rodriguinho no Game” está se consolidando como um marco na carreira do cantor, unindo o amor pela música e pelo esporte, com amigos e ídolos da música. Disponível nas principais plataformas de streaming e no YouTube, ele já acumula mais de 5 milhões de players.