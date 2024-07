Rodriguinho lança “Rodriguinho no Game”

Renomado cantor e compositor, Rodriguinho está pronto para unir duas de suas grandes paixões – música e basquete – em seu mais recente projeto intitulado “Rodriguinho no Game”. Sempre pensando fora da caixa, o trabalho audiovisual foi gravado antes da sua entrada no BBB 24, marcando uma nova etapa na sua trajetória musical.

Gravado na quadra de basquete da NBA em São Paulo, “Rodriguinho no Game” promete não apenas encantar os fãs do artista, mas também cativar os amantes do esporte. Com uma fusão única de ritmos vibrantes e a energia contagiante do basquete, Rodriguinho recebeu nomes como Thiaguinho, Belo, Luciana Mello, Léo Santana, Péricles, Cabal, Dodô (Pixote), Leiz (Turma do Pagode), Delacruz, Pregador Luo, seu filho Gaab, Jaden o filho mais novo e seu irmão Mr. Dan.

“Este projeto é verdadeiramente especial para mim, muita gente não sabe, mas eu sou um amante do basquete, acompanho tudo, coleciono itens.”, compartilha Rodriguinho. “Sempre fui apaixonado por basquete e pela energia que as quadras transmitem. Com ‘Rodriguinho no Game’, espero passar para o público toda a minha emoção e paixão pelos dois e mostrar que esporte e música andam juntos.” – completa.

“Rodriguinho no Game” tem direção geral de Dig-Jam, responsável por diversos projetos visuais do artista, e traz canções do lado B de Rodriguinho, revisitados em versões inéditas e destaca o compromisso contínuo de Rodriguinho com a inovação e a autenticidade em sua arte. A primeira parte do projeto, que se já está disponível nas plataformas de streaming e em seu canal oficial do YouTube, apresenta as canções: “Inconsequente” com participação do cantor Belo, “O Mundo dá Voltas” com Cabal, “Minha Diretriz” feat. com Pregador Luo e “Me Entreguei Demais”, única música solo do projeto.

Com mais de 35 anos de carreira, Rodriguinho é cantor, compositor e empresário. Firmou seu nome no cenário musical brasileiro quando ainda fazia parte do grupo Os Travessos, na década de 90. Em carreira solo desde 2004, lançou diversos projetos que fortaleceram ainda mais seu nome. Atualmente contabiliza mais de 1.5 milhão de ouvintes mensais no Spotify e milhões de visualizações no YouTube. Além da sólida carreira como cantor, Rodriguinho também é figura respeitada no meio pelas inúmeras composições de sucesso.

Confira o clipe da música “Inconsequente/Aluga-se Um Coração” com a participação do cantor Belo: Aqui