Rodrigo Varela vence terceira especial e retoma ritmo no Rally do Jalapão

A sexta-feira (21) foi de recuperação para Rodrigo Varela na terceira e penúltima especial do Rally do Jalapão, que acontece no estado do Tocantins, norte do Brasil. O piloto da Varela Can-AM Monster Energy, ao lado do navegador Matheus Mazzei, fez uma excelente prova em São Félix do Tocantins e venceu entre os UTVs e na categoria UTV1.

Essa é a segunda vitória da dupla do Maverick #102, que também venceu na primeira especial da etapa. Dessa vez, Rodrigo precisou se recuperar depois de um dia difícil enfrentado na segunda especial. O plano de voltar aos trilhos deu certo e a dupla finalizou o trajeto de 246 km em 3h04min34s, com 3min09s de vantagem para os segundos colocados, Denísio do Nascimento e Gunnar Dums, da Bompack Racing.

Dessa vez, Bruno Varela teve problemas no trajeto. O piloto do Maverick #116, que compete ao lado do navegador Ari Fiúza na categoria UTV1, chegou a ter bons números na primeira parcial, porém, não conseguiu avançar para o último setor. Já Reinaldo Varela fez o terceiro tempo da Over Pro ao lado de Túlio Taniguchi, com 3h22min56, ficando em 18º na geral com o Maverick #120.

Rumo ao último dia – No acumulado geral do Rally Jalapão, a dupla Reinaldo e Túlio é a sexta colocada com 8h28min05, diferença de 24min40s43 para os líderes Denísio do Nascimento e Gunnar Dums, que somam 8h03min25s. Na Over Pro, a dupla da Varela Can-AM Monster Energy é a líder.

Já Bruno e Ari ocupam a 9ª colocação na UTV1, com 9h10min18s, os líderes são Nascimento e Dums. Rodrigo e Matheus estão em 12º. Na geral, as duplas ocupam a 30ª e 34ª posição, respectivamente.

O Rally Jalapão, quarta etapa do campeonato Brasileiro de Rally Raid, entra em seu último dia neste sábado (22), com uma especial de 178 km cronometrados que vai de São Félix do Tocantins até a cidade de Palmas, onde a competição será oficialmente encerrada.