Rodrigo Varela termina Rally do Erechim com segundo lugar entre os UTVs

O Rally Erechim 2024, realizado de 18 a 20 de outubro, foi uma verdadeira prova de resistência e habilidade, com 12 trechos especiais que desafiaram os competidores no Rio Grande do Sul. Rodrigo Varela destacou-se na categoria UTV, conquistando o segundo lugar neste domingo.

Convidado pelo Erechim Auto Esporte Clube, o piloto da Varela Can-AM Monster Energy disputou o rally de velocidade com o Maverick R ao lado do navegador Marco Marini. A dupla iniciou a prova na sexta-feira, com um dia de shakedown e super prime no centro da cidade gaúcha.

Já o sábado teve a largada oficial, com seis especiais pela frente, passando pelas cidades de Paulo Bento, Ponte Preta e Barão de Cotegipe. Rodrigo e Marco finalizaram na terceira colocação, completando quatro das seis especiais do dia, após alguns acidentes que interromperam o andamento do rally. Os tempos faltantes foram complementados pela direção de prova.

No domingo, Rodrigo conseguiu extrair todo o potencial do carro e garantiu a primeira colocação do dia, com o tempo de 39min09s38, alcançado ao longo dos quatro trechos especiais que aconteceram nas cidades de Gaurama e Áurea, somando cerca de 52 km disputados.

A combinação dos resultados levou a dupla ao segundo lugar entre os UTVs convidados, com um tempo total de 1h54min09s96. A dupla vencedora, Francesco Franciosi e Egon Franciosi, ficou 57s83 à frente. Rodrigo e Marco também conquistaram o décimo lugar geral do rally, que foi ganho pelos paraguaios Fabrizio Zaldivar e Marcelo Der Ohanessian.

Família Varela segue acelerando – Após o bom desempenho de Rodrigo no Rally de Erechim, a família Varela começa a aquecer os motores para o próximo desafio: a etapa final do South American Rally Race, que acontece entre 20 e 24 de novembro, na Argentina, e contará com a participação de Bruno Varela.