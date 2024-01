Rodrigo Teaser, o maior cover do Michael Jackson do mundo pela 1ª vez no Vale do Aço

Depois do sucesso na Broadway, em Los Angeles e Orlando, nos EUA; na Malásia, Singapura, Kuala Lumpur e no maior teatro de Dubai, na Àsia; e da mágica apresentação no Fifafunfest, no Catar, Rodrigo Teaser fará show no palco do Teatro do Centro Cultural Usiminas com uma megaprodução. Elevadores de palco, banda ao vivo e bailarinos homenageiam Michael Jackson.

Com uma setlist repleta de hits e clássicos, o público pode esperar performances de canções como “Human ature”, “Triller”, “Beat It”, “Billie Jean”, “Smooth Criminal” e uma performance inédita para o público, trazendo toda a magia dos videoclipes do Rei do Pop. Rodrigo Teaser também performará suas músicas autorais: “Tão Bem”, “Pode Fingir” e “Não Pode Acabar”.

Serviço:

Maior cover do Michael Jackson do mundo pela 1ª vez no Vale do Aço

Realização: Lúdica Entretenimento e Villa Comedy Show (MG)

Data, local e hora: Dia 24 de fevereiro, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, às 21h

Tema: Show Musical

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



IDADE MÍNIMA PAGANTE: Crianças a partir de 4 anos. Menores de 14 anos só podem entrar acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais ou acompanhados por maiores de 18 anos mediante autorização assinada pelos pais (A autorização pode ser adquirida na bilheteria do Instituto Usiminas).

Postos de vendas

Teatro Centro Cultural Usiminas

De quarta a sábado 12h às 20h.

Domingo a terças e feriados, 2h antes quando há espetáculo com venda de ingressos.

Endereço: Av Pedro Linhares Gomes, 3900 A, Shopping Vale do Aço, Bairro Industrial

Teatro Zélia Olguin

1h antes, quando há espetáculo com venda de ingressos.

Endereço: Av Itália, 1890, Bairro Cariru – Ipatinga (MG)