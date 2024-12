Rodrigo Teaser encerra Natal Solidário com tributo a Michael Jackson em Santo André

O Paço Encantado encerra suas atividades neste domingo (22) com duas grandes atrações na estrutura montada ao lado do espelho d’água do Paço Municipal de Santo André. O público poderá acompanhar de perto a despedida do Papai Noel e o show de Rodrigo Teaser, que volta ao município com seu fiel tributo ao Rei do Pop Michael Jackson.

O evento é gratuito. Na entrada, há uma estrutura do Fundo Social de Solidariedade na qual os visitantes podem deixar quilos de alimentos não perecíveis, os quais serão destinados ao Banco de Alimentos e, posteriormente, enviados às 127 entidades assistenciais parceiras, que cuidam de aproximadamente 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade.

Ao som de sucessos como “Beat It”, “Black or White”, “Thriller”, “Smooth Criminal”, “Billie Jean” e todos os outros hits de Michael Jackson, Rodrigo Teaser se caracteriza e, mais do que isso, interpreta tanto a voz quanto o gingado do Rei do Pop, levando o público ao delírio, como em uma viagem no tempo.

Em 2023, inclusive, o artista brasileiro – considerado um dos melhores covers do norte-americano, que morreu em 2009 – fez um grande espetáculo na Feira do Natal Solidário e, mesmo debaixo de muita chuva, o público ficou do início ao fim da apresentação, cantando e dançando.

Inclusive, além dos shows, os visitantes podem aproveitar toda a estrutura montada para que a família possa curtir o espírito natalino em um ambiente todo dedicado a essa época tão especial do ano. O Paço Encantado conta com roda gigante, mega tobogã, árvore e Ursolino gigantes. Outra atração é a pista de patinação, que está com as inscrições esgotadas.

Há ainda opções gastronômicas para todos os gostos, espaço pet, área para alimentação e banheiros à disposição do público.

Além do encerramento do Paço Encantado, também termina neste domingo o funcionamento da Vila de Natal e da Casa do Papai Noel no Parque Celso Daniel. O espaço está aberto nesta quinta e sexta-feira, das 14h às 22h, e no sábado e domingo, das 10h às 22h, com entrada gratuita.

O Trenó Natalino é outra ativação que se despede neste domingo. Depois de passear pelas principais vias de diversas regiões da cidade, o veículo que transporta o Papai Noel e seus ajudantes finaliza seu tour ao partir justamente do Paço Encantado.

Já o Bus Noel Inclusivo encerra suas atividades nesta sexta-feira. Com vagas limitadas, o veículo todo enfeitado e iluminado percorre diversas vias. O embarque é na Praça IV Centenário, ao lado da Câmara Municipal. É necessária inscrição – as vagas são limitadas.

O Natal Solidário 2024 conta com apresentação de Patriani, patrocínio de AM Fernandes Incorporadora, Coop e Sabesp, copatrocínio de Nagumo e Ossel Assistência, realização da Youp e apoio do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de Santo André.

A programação completa está disponível no site.