Rodrigo Silva é o convidado especial do novo episódio do PodRommanel

No novo episódio do PodRommanel, apresentado por Fabiana Martins, Diretora de Marketing da Rommanel, o renomado joalheiro Rodrigo Silva compartilhou sua jornada de sucesso no universo das joias. Em uma conversa inspiradora, Rodrigo falou sobre sua trajetória no setor e abordou a importância da capacitação profissional para alcançar excelência e sucesso em qualquer área.

Durante o bate-papo, o joalheiro destacou o papel crucial da educação, especialmente para os jovens, e fez um apelo sobre a relevância de investir em aprendizado contínuo. “O jovem que está ouvindo este podcast, invista em educação profissional. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de estudar fora e o Senai SP me proporcionou uma imersão na educação profissional. Não foi uma profissão herdada de pai para filho ou de avô para neto. Acredito firmemente que a educação tem o poder de transformar a vida dos jovens. É através dela que conseguimos mudar realidades”, afirmou Rodrigo.

O episódio também destacou o impacto do programa “Jovens que Brilham”, uma parceria entre a Rommanel, o Senai SP e o Projov, que oferece aos jovens em situação de vulnerabilidade social a oportunidade de desenvolver habilidades técnicas e se inserir no mercado de trabalho. Atualmente, os jovens que fazem parte do programa, atuam nos setores administrativos e na fábrica da Rommanel. A empresa tem tido a honra de “apadrinhar” as turmas de joalheria no Senai Brás, que aprendem diretamente nos diversos setores da fábrica, áreas administrativa e logística.

O PodRommanel é um podcast voltado para curiosidades sobre o universo da marca, abordando temas como o processo de produção das joias, campanhas publicitárias, marketing, dicas de vendas, moda e empreendedorismo. O programa também dá voz às “Rommanáticas”, clientes e fãs que compartilham histórias emocionantes de amor pela marca.

Para ouvir o episódio completo do PodRommanel acesse: https://www.youtube.com/watchv=jC4jVnomAEU&list=PLUlDKXf3kFkSobRHyEIimiP95NceflJcb&index=1 (YouTube) ou https://open.spotify.com/episode/2bRX5mJ4CeMoBubyA6cajz no (Spotify) e mergulhe nesse bate-papo enriquecedor com Rodrigo Silva, cheio de aprendizados para quem deseja se destacar no mercado de joias!