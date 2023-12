Rodrigo Mussi ataca Viih Tube por parceria com jogos de azar e Eliezer rebate

Após o Fantástico (Globo) exibir uma reportagem sobre as publicidades que celebridades têm feito para a Blaze, uma empresa de jogos de azar, alguns influenciadores começaram a se atacar pelas redes sociais. Foi o caso dos Ex-BBB Rodrigo Mussi, Viih Tube e Eliezer.

Mussi repercutiu o fato de Viih já ter feito parceria com a empresa e perguntou numa postagem se ela iria devolver todo o dinheiro adquirido com o trabalho de publicidade. A publicação causou um alvoroço, e o marido dela, Eliezer, saiu em defesa.

“Interesseiro. Você por acaso agradeceu, falou um obrigado por todo o tempo, dinheiro gasto da minha mulher com você para te ajudar [na época do acidente de carro]? Você chegou para ela com um ‘obrigado’ ou perguntou, teve a curiosidade de perguntar assim: ‘Quanto que foi?”, começou.

“Você fica aí com discurso muito bonito de ‘abençoar para ser abençoado’, né? Mal as pessoas sabem que a única benção que te interessa, que te convém, é a bênção que só você lucra, só quer saber de dinheiro”, disparou.

Mais tarde, a própria Viih resolveu se pronunciar. “Não existe argumento que eu possa dar sobre já ter divulgado casa de aposta. ‘É só publicidade’, ‘joga quem quer’. [Essas] São formas de pensar, eu entendo, mas mesmo eu que estava em uma, não penso assim. Estamos errados e ponto”, destacou.

“E é assim que hoje resolvo as coisas com vocês, graças a Deus sempre falando a verdade. Estou errada, venho e falo a verdade, sofro as consequências das minhas escolhas”, emendou a influenciadora, que afirmou ter encerrado seu contrato com a empresa investigada.

Em março de 2022, Viih foi uma das pessoas que ajudaram Mussi após o acidente que quase o matou. Sobre o comportamento do agora ex-amigo, ela se disse decepcionada.

“Mais uma pessoa que um dia já te chamou de amiga, aproveitar que está todo mundo chutando e chutar também. Olha, só digo uma coisa: fiquem sempre espertos sobre quem está em volta, se vocês soubessem metade das lágrimas que já derrubei por ele, tudo o que já fiz, nunca falei nem metade.”

Outros influenciadores que também, já fizeram propaganda para a Blaze falaram sobre o tema, dentre eles Carlinhos Maia. “Se eu pedir para você pular do penhasco, você pula? Eu divulgo, mas nunca joguei”, disse.