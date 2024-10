Rodrigo Faro volta a gravar e atualiza estado de Vera Viel: ‘Está curada’

O apresentador afirmou que a esposa está curada após remover um raro tumor na coxa. “Isso chegou até [Jesus] e ela está curada, gente. Ela está curada”, disse ele em stories publicados pela assistente de direção Aliny Mariano.

Faro aproveitou as filmagens para agradecer pelas orações pela saúde de Vera. “Eu tenho certeza que foi também pela orações de vocês e de todo mundo aqui, naquele momento que eu pedi: ‘Pare 1 minuto do seu dia e ore pela Vera'”, afirmou.

O comunicador ainda celebrou seu retorno ao programa após se ausentar por conta da cirurgia da esposa. “Eu estou muito feliz de poder voltar, sexta-feira eu não tive condição de gravar”, contou.

Faro reforçou que Viel está se recuperando com a família após receber alta. “Ela está bem, ela está em casa com as meninas, sendo cuidada, e eu vim trabalhar e à noite eu vou estar com elas, se Deus quiser”, encerrou ele, em meio aos aplausos da plateia.