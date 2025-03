Rodrigo Carioca confia na força ofensiva do Juventus-SP para classificação na Série A2

O Juventus-SP chega à última rodada da primeira fase da Série A2 do Campeonato Paulista ocupando a 11ª posição com 18 pontos. O Moleque Travesso receberá em campo neste sábado (08), às 15h, o Primavera, líder da competição com 27 pontos.

Com o melhor ataque do campeonato, somando 21 gols marcados, o atacante Rodrigo Carioca confia no seu poder ofensivo para buscar a vaga: “Sabemos que a nossa situação é difícil, mas enquanto houver chance, vamos lutar até o fim. Nosso time tem muita qualidade e contamos com o apoio da torcida para buscar essa vitória tão importante em casa”, afirmou o jogador que é um dos destaques da equipe com mais dribles certos na Série A2.

Classificação

As equipes de Taubaté, Grêmio Prudente e Oeste ocupam a quinta, sexta e sétima posição respectivamente, todos com 20 pontos. O São José vem em oitavo, com 19, seguido pela Ferroviária, também com 19, e Santo André, em décimo, com 18 pontos.

“Vamos enfrentar o líder da competição, sabemos da dificuldade do jogo, mas também sabemos do nosso potencial. Chegamos até aqui com o melhor ataque do campeonato, e se conseguirmos impor nosso ritmo, temos tudo para sair com a vitória e seguir sonhando com a classificação”, completou Rodrigo.