Rodrigo Campos faz show no Sesc Belenzinho

O Sesc Belenzinho traz o cantor Rodrigo Campos no dia 27 de setembro, sexta as 21h no Teatro, com ingressos de R$ 18 (Credencial Sesc) a R$ 60 (inteira).

Rodrigo Campos, após lançar a trilogia dos lugares com São Mateus não é um lugar assim tão longe, Bahia Fantástica e Conversas com Toshiro, apresenta Pagode Novo seu segundo álbum de uma trilogia sobre o samba que lança na sequência de seu 9 Sambas.

Pagode Novo brinca com a utopia dos manifestos. Um disco “movimento” onde conceitos tão diversos como o pagode e o modernismo convivem. A vontade do excesso, mas a contenção estética, a busca filosófica intensa, mas em direção ao silêncio, muitas vozes, mas um disco gravado em casa, num celular, durante a pandemia. Com este disco, quinto solo de Rodrigo, segue-se o segundo disco de uma trilogia com 9 Sambas, disco anterior. Se considerarmos seus três primeiros a trilogia dos lugares (São Mateus não é um lugar assim tão longe, Bahia Fantástica e Conversas com Toshiro), agora temos, com 9 Sambas e Pagode Novo, o caminho para chegar à trilogia do samba.

São Mateus não é um lugar assim tão longe (2009), seu primeiro disco solo, produzido por Beto Villares, entre outros produtores, foi selecionado no Programa Petrobras Cultural. Ganhou, também, o Troféu Cata-Vento, prêmio da Rádio Cultura, na categoria “Melhor disco de 2009”, além figurar nas listas dos jornais O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, O Globo e Jornal ABC (Porto Alegre) como um dos dez melhores discos de 2009. Lançou, em 2011, o disco Passo Torto, projeto em colaboração com os compositores Kiko Dinucci e Romulo Fróes e o contrabaixista Marcelo Cabral, com o qual ganhou o Prêmio da Música Brasileira 2012 na categoria “Melhor Grupo de MPB”. Seu segundo disco solo, Bahia Fantástica, de 2012, recebeu ótimas críticas em veículos como The New York Times, O Globo, O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Bravo e Rolling Stone, entre outros.

Rodrigo Campos é compositor e instrumentista, começou tocando cavaquinho e percussão nas rodas de samba de São Mateus, lugar onde cresceu. Começou a compor aos doze anos e, através dos anos, foi adquirindo identidade. Desde 2003, com o lançamento do disco “Urbanda”, trabalho de seu grupo, que primeiro registrou suas canções, começou a ter composições mencionadas pela narrativa original sobre a vida na periferia de São Paulo.

