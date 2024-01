Rodovias do DER devem receber mais de 1 milhão de veículos no feriado de aniversário de São Paulo

O Departamento de Estradas e Rodagens (DER), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), vai intensificar medidas para garantir a segurança no tráfego de veículos nas principais rodovias paulistas entre a quarta-feira (24) e o domingo (28). A previsão é de que mais de 1 milhão de veículos circulem pelas estradas estaduais no período, em função do feriado de aniversário da cidade de São Paulo.

Por quatro dias o DER vai atuar com mais equipes e um acréscimo no número de equipamentos para prestar auxílio aos casos de emergências, ininterruptamente; 24 horas ao dia. Ao todo, o órgão deve contar com 420 colaboradores, 127 veículos de apoio, 122 guinchos leves, 17 guinchos pesados, além de drones, caminhonetes de inspeção, veículos utilitários e motocicletas, distribuídos em pontos estratégicos nas rodovias e Unidades Básicas de Atendimento (UBAs). O esquema especial é parte da Operação Verão e seguirá até 25 de fevereiro.

O DER orienta também que, para uma viagem mais tranquila no fim de semana prolongado, os motoristas optem por horários de menor fluxo nas estradas: na quarta-feira (24), entre 0h e 14h; e depois das 22h à meia-noite; na quinta-feira (25), entre 0h e 7h; e das 19h à meia-noite; na sexta-feira (26), entre 0h e 9h; e de 21h à meia-noite; sábado (27), entre 0h e 8h; e de 20h à meia-noite.

BASES MÓVEIS

Com a operação especial, os usuários terão acesso a informativos sobre as condições das rodovias, assim como alternativas de tráfego em tempo real, por meio dos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs).

O DER disponibiliza, ainda, duas unidades móveis nas rodovias que ligam a Capital e interior ao litoral, uma localizada na SP 055 (Rodovia Dr. Manuel Hypolito Rego) e a segunda na SP 098 (Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro).

Além de informações e atendimento inicial em caso de urgência, os usuários também encontrarão água potável e carregadores de celulares e, no caso da SP 055, sinal de internet via satélite.

Também é possível acompanhar as condições de tráfego on-line pelo site

