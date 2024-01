Rodovias devem receber mais de 2,8 milhões de veículos durante o Aniversário de São Paulo

A ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) prevê que mais de 2,8 milhões de veículos deixem a capital paulista em direção ao litoral e ao interior pelas principais rodovias de saída neste feriado prolongado do Aniversário de São Paulo.

As concessionárias que fazem parte do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, sob a regulação da ARTESP, atuarão com reforço nas equipes operacionais.

“Todos os sistemas operacionais das concessionárias têm reforço durante o feriado para garantir o máximo de segurança e conforto aos usuários das rodovias do Estado”, comenta Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP.

MONITORAMENTO E ATENDIMENTO

As rodovias concedidas do Estado possuem uma rede de mais de 220 ambulâncias, 280 guinchos e 200 postos e bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) nas rodovias.

Além disso, o monitoramento dos 11,1 mil quilômetros de malha rodoviária concedida do Estado conta com contadores veiculares (SATs), câmeras CFTV, painéis de mensagens variáveis (painéis eletrônicos que informam sobre as condições da rodovia), além de call boxes (telefones de emergência), pontos de Wi-Fi e estações meteorológicas, para o maior conforto dos usuários.

EXPECTATIVA DE FLUXO DE VEÍCULOS

No Sistema Anchieta-Imigrantes, a estimativa da concessionária Ecovias é que cerca de 370 mil veículos desçam a serra em direção às praias da Baixada Santista pelas rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160). A previsão é que o fluxo de veículos se intensifique a partir das 19h de quarta-feira (24). Operações especiais, como a Operação Descida 7×3 (sete pistas no sentido litoral e três no sentido capital), poderão ser implementadas. Para o retorno à capital, prevê-se um fluxo intenso no domingo (28), a partir das 14h, quando está prevista a implantação da Operação Subida (2×8).

Aproximadamente 1,07 milhão de veículos circularão no Sistema Anhanguera-Bandeirantes durante todo o feriado, com horários de maior movimento previstos no sentido interior, das 16h às 20h de quarta-feira (24) e das 9h às 12h de quinta-feira (25). Para o retorno, espera-se um maior fluxo de veículos entre às 16h e 20h do domingo (28). Neste feriado, a Operação Caminhão estará em vigor e direcionará os veículos que se destinam à capital pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) para a Via Anhanguera (SP-330). A ação acontecerá no trecho do km 48 ao km 23, acessando a rodovia pela Saída 48 da Bandeirantes, e tem o objetivo de melhorar a distribuição do tráfego durante o feriado.

No Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP-070), a expectativa da Ecopistas para o período é que cerca de 540 mil veículos passem pelas rodovias nos dois sentidos. O movimento deve ficar mais intenso no sentido interior na quarta-feira (24) das 15h às 20h, das 06h às 14h da quinta-feira (25) e das 15h às 20h da sexta-feira (26). No retorno o fluxo deve ser mais intenso no domingo (28) das 11h às 23h.

Na Rodovia dos Tamoios (SP-099), que conduz ao Litoral Norte, a previsão é que cerca de 183 mil veículos circulem entre os dias 24 e 29. O maior movimento é esperado na manhã de quinta-feira (25) e na volta, durante a tarde de domingo (28).

No Sistema Castello-Raposo, operado pela ViaOeste, é esperado um fluxo de 716 mil veículos.

RODOANEL

Nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, administrados pela SPMar, espera-se a circulação de aproximadamente 800 mil veículos durante o feriado. O trecho Oeste, administrado pela CCR RodoAnel, estima receber 1,4 milhão de veículos.

EM CASO DE EMERGÊNCIAS

Os usuários podem entrar em contato direto com as concessionárias que administram a malha rodoviária concedida. Confira aqui os telefones de emergência de cada uma delas.