Rodoviária do Rio de Janeiro registrará grande movimento no Carnaval

Do dia 8 ao dia 19/02, a Rodoviária do Rio deverá registrar 493.006 viajantes em suas instalações. As 41 empresas do transporte rodoviário regular programaram quase 16.193 mil ônibus, destes 4.048 extras para atender ao grande movimento de saída do Rio. A sexta-feira (09/02) será o dia com maior saída e chegada ao Rio com 32.381 mil embarques e 33 mil desembarques. Quem quiser viajar deve garantir logo a sua passagem com antecedência visto que esse é um dos períodos com maior movimentação do ano. A concessionária lançou um cupom para quem comprar passagens para viajar no Carnaval. Basta acessar o site oficial www.rodoviariadorio.com.br, até o dia 4 de fevereiro, aplicar o cupom RODOVIARIADORIO10, e conseguir 10% Off no valor total dos bilhetes.

Os destinos mais procurados pelos viajantes são as cidades praianas, serranas, do interior e da Costa Verde do Estado do Rio, além de MG, SP e ES. Estas últimas regiões também são responsáveis pelo maior número de desembarques de turistas que devem passar o feriado de Carnaval no Rio. Nestas linhas, inclusive, segundo a concessionária, houve um aumento de 20% na procura por passagens, o que está diretamente ligado à alta das passagens aéreas. A procura por passagens na Rodoviária do Rio está 10% maior se comparada ao ano anterior e o terminal já opera com quase 100% da movimentação no período pré-pandemia

Evento de Carnaval

Para o recepcionar os turistas que chegam ao Rio neste período e entreter os passageiros que aguardam pelo embarque, a Rodoviária do Rio realizará diversas ações culturais e de utilidade pública durante os dias de maior fluxo de pessoas pelo terminal. Em parceria com a ONG Mangueira do Amanhã e a Associação de Mulheres Empreendedoras do Brasil (Amebras), a concessionária sediará uma exposição no setor de embarque superior, próximo à agência da Caixa Econômica, de 6 a 16 de fevereiro. A mostra é composta por 10 manequins ornamentados com fantasias de desfiles passados do Carnaval carioca. A Corte do Carnaval do Rio (Rei Momo e as Rainhas) também devem estar presentes na ocasião. Nos dias 6/02 (9h às 11h) e 9/02 (de 12h às 14h), quem passar pelo terminal também assistirá a apresentações de samba e pagode por um grupo de percussionistas e passistas.

Ações de esclarecimento à população

Nos dias 8 a 9/02 (8h às 12h) acontece o projeto “Empoderadas”, no setor de desembarque inferior. A Secretaria Estadual de Direitos Humanos (RJ) fará uma campanha com distribuição de folhetos e adesivos para os turistas que chegam ao Rio com foco na prevenção das situações de risco vividas por mulheres em festas, blocos e eventos de carnaval na cidade do Rio de Janeiro;

Entre os dias 9 e 13/02 (9h30 às 17h30), o AA (Escritório do Alcoólicos Anônimos do Rio de Janeiro) atenderá no setor de eventos (embarque superior), distribuindo folhetos sobre os malefícios do uso abusivo do álcool;

No dia 8/02 (9h às 16h), a Fundação da Infância e Adolescência (Programa SOS Crianças Desaparecidas/Governo do Estado) também programou a distribuição de pulseiras de identificação para a ação de esclarecimento aos pais sobre desaparecimento de crianças Equipes estarão também no setor de eventos, no embarque superior para o atendimento.

Orientações aos passageiros

A concessionária que administra a Rodoviária do Rio recomenda que os passageiros saiam de casa com, pelo menos, 1h de antecedência ao horário de seu embarque. Alterações viárias foram feitas pela Prefeitura do Rio nos acessos ao terminal rodoviário como o bloqueio de ônibus urbanos que circulam pela Av. Francisco Bicalho e a Av. Rodrigues Alves e a inversão de pistas para os demais veículos.

