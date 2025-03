Rodoviária de Santo André: tudo o que você precisa saber

A rodoviária de Santo André é um dos principais pontos de conexão para quem transita pelo Grande ABC e outras regiões do estado de São Paulo. Localizada estrategicamente, a estrutura atende milhares de passageiros diariamente, oferecendo serviços essenciais e acesso a diversas cidades.

Rodoviária de Santo André (Divulgação)

Inaugurada em 1977, a rodoviária de Santo André passou por reformas ao longo dos anos para modernizar suas instalações e ampliar a capacidade de atendimento. Atualmente, o terminal é administrado por concessão pública, garantindo a manutenção dos serviços e a segurança dos usuários.

Onde fica a rodoviária de Santo André?

O Terminal Rodoviário de Santo André (TERSA) está situado na Avenida Industrial, número 1850, em uma área de fácil acesso tanto para moradores quanto para visitantes. O terminal está localizado a aproximadamente 2 km do centro da cidade e próximo a importantes vias, como a Avenida dos Estados e a ligação com o Rodoanel. Sua posição estratégica facilita a mobilidade para quem deseja se deslocar para outras cidades do ABC Paulista ou para a capital.

O entorno do terminal também conta com serviços complementares, como hotéis, restaurantes e centros comerciais, o que pode ser útil para passageiros em trânsito ou para quem enfrenta longas esperas entre os horários de partida. Além disso, a proximidade com a Estação Prefeito Celso Daniel, da Linha 10-Turquesa da CPTM, permite a integração com o sistema ferroviário metropolitano.

Quais são os destinos atendidos pela rodoviária de Santo André?

(Divulgação)

O terminal rodoviário de Santo André conecta a cidade a diversas regiões do estado de São Paulo e outros estados do Brasil. Diariamente, ônibus partem em direção ao interior paulista, litoral e capitais vizinhas. Entre os destinos mais procurados estão:

A rodoviária oferece linhas diretas para cidades como Santos, Guarujá, Praia Grande e Mongaguá, especialmente procuradas em períodos de férias e feriados prolongados.

As empresas que operam no terminal disponibilizam diferentes categorias de serviço, desde ônibus convencionais até opções mais confortáveis, como veículos executivos e leito. Entre as principais companhias que atuam no local estão as viações: 1001, Águia Branca, Andorinha, Catarinense, Cometa, CVC, Empresa Cruz, Empresa Santa Maria, Emtram, Expresso União, Garcia, Guanabara, Gontijo, Gadotti, Itamarati, Itapemirim, Kaissara, Novo Horizonte, Penha, Piracicabana, Prata, Real Expresso, Reunidas Paulista, Rotas, Salutares, Santa Cruz, Útil e Viação Bonavita.

Serviços oferecidos na rodoviária de Santo André

(Divulgação)

A estrutura da rodoviária de Santo André foi planejada para atender as necessidades dos passageiros com conforto e segurança. Os principais serviços oferecidos incluem:

Há banheiros limpos e adaptados, além de um espaço reservado para a troca de fraldas.

Informações sobre horários, destinos e serviços estão disponíveis em um balcão específico para suporte ao público.

Além disso, a segurança é reforçada por um sistema de monitoramento 24 horas e a presença de equipes de vigilância, proporcionando mais tranquilidade aos passageiros e funcionários.

Como chegar à rodoviária de Santo André?

A rodoviária de Santo André é acessível por diversas formas de transporte. O terminal é atendido por linhas de ônibus municipais e intermunicipais, facilitando o deslocamento para quem vem de diferentes pontos da cidade e da região metropolitana.

Para quem se desloca de carro, a rodoviária conta com estacionamento pago nas proximidades, com vagas para curta e longa permanência.

Qual o horário de funcionamento da rodoviária de Santo André?

(Divulgação)

O terminal opera 24 horas por dia, com serviços essenciais funcionando ininterruptamente. No entanto, os horários de atendimento dos guichês variam de acordo com cada empresa de transporte, sendo recomendável consultar previamente as companhias para informações detalhadas sobre os horários de embarque e desembarque.

Em períodos de alta demanda, como feriados prolongados e finais de ano, algumas empresas oferecem ônibus extras para atender o aumento do fluxo de passageiros. Para evitar imprevistos, é aconselhável realizar a compra de passagens com antecedência e chegar ao terminal com pelo menos 30 minutos de antecedência ao horário previsto para o embarque.

Dicas para quem vai utilizar a rodoviária de Santo André

Se você pretende viajar partindo da rodoviária de Santo André, algumas recomendações podem tornar sua experiência mais tranquila:

Utilize os serviços de guarda-volumes caso precise armazenar bagagens maiores.

Vídeo: conheça a rodoviária de Santo André

Outras rodoviárias próximas a Santo André

A região do Grande ABC conta com outros terminais rodoviários que atendem a demanda local e oferecem opções alternativas para embarque e desembarque. Entre eles, destacam-se:

Rodoviária de São Bernardo do Campo: Localizada na Avenida Rotary, com destino ao litoral e interior paulista.

Localizada na Avenida Rotary, com destino ao litoral e interior paulista. Terminal Rodoviário de Diadema: Atende viagens intermunicipais e interestaduais, com estrutura moderna e serviços diversos.

Atende viagens intermunicipais e interestaduais, com estrutura moderna e serviços diversos. Rodoviária de Mauá: Conecta a cidade a outros municípios do ABC e a capital paulista, com operações diárias de transporte coletivo.

Esses terminais ampliam as opções de deslocamento para os moradores e visitantes da região, oferecendo alternativas em caso de alta demanda na rodoviária de Santo André.

