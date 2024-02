Rodovia José Pizarro terá trecho interditado para obras de duplicação

A partir desta segunda-feira (05), a Rodovia José Pizarro (SP-305), terá interdição no trecho urbano no município de Monte Alto para avanço das obras de duplicação e modernização executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil). O desvio do tráfego será pelas novas marginais que já estão concluídas.

As intervenções em andamento, quando totalmente finalizadas, vão facilitar a circulação de veículos de passeio e de cargas. O trecho total possui 4,9 quilômetros de extensão. A interdição é necessária para a construção de dispositivos de cruzamento com viaduto de passagem para veículos e pedestres. Nesta etapa, serão executados serviços de limpeza, drenagem e escavação.

A Rodovia José Pizarro é uma via transversal bastante movimentada na região de Araraquara, pois faz ligação entre a Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326) e a Rodovia José Della Vecchia (SP-323), interligando Jaboticabal e Monte Alto com as demais cidades do norte e noroeste do Estado, sendo também utilizada para acesso às indústrias instaladas ao longo do trecho.

O investimento na obra é de R$ 85,4 milhões em recursos do estado. A modernização da SP 305 beneficiará cerca de 130 mil pessoas, além de gerar mais de 100 empregos diretos e 300 indiretos.