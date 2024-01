Rodovia dos Tamoios (SP-099) segue temporariamente interditada devido às fortes de chuvas

Agência de Transporte do Estado de São Paulo informa a interdição temporária do tráfego na Pista Antiga do Trecho de Serra da Rodovia dos Tamoios (SP-099) devido às fortes chuvas.

A medida, iniciada na manhã desta segunda-feira (28), visa garantir a segurança dos usuários diante do acumulado de mais de 100 mm de chuva nas últimas 72 horas, aumentando o risco de deslizamentos.

O fluxo de veículos está sendo direcionado para a pista nova do Trecho de Serra por meio da Operação Comboio com “Pare e Siga”, alternando entre os sentidos litoral e São José dos Campos. A ação está sendo coordenada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e pela Concessionária Tamoios, com supervisão da ARTESP.