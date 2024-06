Rodovia dos Bandeirantes é eleita melhor rodovia do Prêmio Viaja São Paulo

A Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), administrada pela CCR AutoBAn, sob supervisão da ARTESP, foi eleita a melhor estrada do Estado de São Paulo pelo Prêmio Viaja São Paulo, realizado pelo Instituto Datafolha.

Em 25 anos de concessão foram investidos R$ 6 bilhões na modernização da rodovia que liga a capital paulista a Cordeirópolis e possui 159,67 km de extensão. Com os investimentos realizados, houve também a construção de novos trechos, proporcionando o aumento da capacidade da rodovia e redução do tempo de viagem. Além disso, foi ampliado as faixas de rolamento, contribuindo para melhoria do fluxo de veículos e diminuição do congestionamento.

Os usuários que utilizam a rodovia podem contar com recursos disponibilizados pela AutoBAn, dentre eles estão 283 telefones de emergência, 14 guinchos, uma área de descanso para caminhoneiros localizada no km 58, bem como um serviço de monitoramento 24 horas com câmeras de visão noturna ao longo da rodovia.

“A excelência da Rodovia dos Bandeirantes é crucial para a segurança e a eficiência das viagens dos usuários, além de servir como um corredor logístico vital que conecta a capital paulista ao interior do estado, impulsionando a economia local dos municípios ao longo do seu trajeto”, destaca Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes:

Juntas, as rodovias Anhanguera e Bandeirantes formam o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que transporta cerca de 850 mil veículos por dia, conectando as regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas, as duas maiores do Estado.

No começo de maio, a concessionária deu início ao projeto de revitalização completa do sistema. Com um investimento de R$ 1 bilhão e duração prevista de 24 meses, as obras abrangerão os 316 quilômetros sob administração da concessionária, entre São Paulo e Cordeirópolis, incluindo a Via Anhanguera (SP-330), a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), a Rodovia Adalberto Panzan (SPI-102/330), em Campinas, e o trecho de dois quilômetros da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300), em Jundiaí.