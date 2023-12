Rodonaves tem 200 vagas de emprego em todo o Brasil

Com aumento do volume de cargas transportadas no fim de ano, com uma média que neste período chega a cerca de 50 mil entregas por dia, a RTE Rodonaves, uma das principais empresas no setor de transporte e logística do Brasil, está com 200 vagas de emprego em todo o Brasil. O número representa o dobro das oportunidades disponibilizadas no mesmo período do ano passado.

As vagas são para diferentes áreas da companhia, desde níveis operacionais aos cargos de liderança, como auxiliar de transportes, analistas, supervisão operacional, motoristas, entre outras.

“Somos em mais de 10 mil colaboradores em todo o Brasil e buscamos por profissionais que queriam a diferença em nossa equipe. Independentemente do cargo, nosso objetivo é contratar profissionais que tenham iniciativa e proatividade para crescer e se desenvolver dentro da companhia”, pontua Oswaldo Brison Maia, diretor de gente e gestão da companhia.

Para se candidatar às vagas, os profissionais devem acessar o site. As oportunidades são para as unidades em todo o país, como nas cidades de São Paulo, nas cidades de Americana, Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e capital; Minas Gerais, em Uberlândia, Uberaba e Contagem; além de Brasília (DF), Itajaí (SC) e Londrina (PR).