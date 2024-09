Rodoanel promove a Semana Nacional do Trânsito 

A SPMAR preparou uma série de ações para celebrar a Semana Nacional do Trânsito nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, que ocorre entre os dias 18 e 25 de setembro. O objetivo é conscientizar pedestres, motoristas e ciclistas sobre os riscos gerados pela imprudência no trânsito.

As iniciativas ocorrerão tanto no rodoanel – bases dos SAUs (Serviços de Atendimento ao Usuário) e nas praças de pedágio – quanto em pontos estratégicos da rodovia, como as comunidades do entorno e em empresas da região, a fim de abranger uma maior diversidade de público.

Para Marcelo Afonseca, diretor executivo da concessionária SPMAR, essa é uma oportunidade de reforçar a importância dos bons hábitos no trânsito: “Esse trabalho educacional focado na segurança viária é primordial e chama a atenção da sociedade para a sua responsabilidade no trânsito, seja como pedestre, ciclista, motociclista ou motorista. Apenas assim conseguiremos diminuir os casos de imprudência e abuso”.

A abertura da Semana de Trânsito no Rodoanel ocorrerá na quarta-feira (18) com deforma virtual, com a publicação de um episódio especial do Podcast “De olho na Estrada” falando sobre trabalho jornalista de trânsito, com a repórter Leticia Veloso da CBN que auxilia os motoristas todas as manhãs a fugirem dos congestionamentos. Na quinta-feira (19), em São Bernardo do Campo, a equipe da concessionária realizará uma ação educativa voltada para caminhoneiros.

Na sexta-feira (20) haverá uma ação de saúde nos eixos, com foco nos motoristas de caminhão, enquanto no fim de semana (21 e 22), o foco será a segurança do ciclista, com a tecnologia da realidade virtual na campanha #SejaVisto, nos SAU 2 e SAU 3, com exposição de ambulância da concessionária e distribuição de brindes.

Na segunda-feira (23), em parceria com o Instituto Deixe Vivo, será realizada uma ação para conscientizar motoristas sobre a doação de órgãos, além de oferecer check-up básico de saúde e orientações profissionais.

Já na terça-feira (24), será realizada a ação “Caopanheiro da Estrada”, que percorrerá os moradores do entorno distribuindo coletes refletivos para os pets.

A programação se encerrará na quarta-feira (25) com uma ação no Parque Rizzo de conscientização com pedestres e moradores da região sobre a importância de evitar a circulação de animais soltos e de se preservar as áreas verdes nas rodovias.

A Semana Nacional do Trânsito é parte do Programa de Redução de Acidentes da concessionária e desenvolvida em parceria com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e a Polícia Militar Rodoviária (PMRV).

Semana Nacional do Trânsito – Programação SPMAR

19 de setembro (quarta-feira) – Ação Virtual – Episódio Especial do Podcast “De Olho na Estrada”

Ebtrevistada: Leticia Veloso- Repórter de trânsito da Rádio CBN

Local: Spotify

20 de setembro (quinta-feira) – Caminhoneiros

Palestra e ação de triagem básica de saúde com motoristas de transporte de carga.

Local: Transportadora Videiras – São Bernardo do Campo.

Horário: 8h às 12h.

21 e 22 de setembro (sábado e domingo) – Ciclistas #SejaVisto

Ação educativa com ciclistas sobre melhores práticas para se pedalar na rodovia usando a tecnologia 3D e realidade virtual.

Local:

SAU 3 – km 102 – Itaquaquecetuba

SAU 2 – km 68 – São Bernardo do Campo

Horário: 9h às 12h.

23 de setembro (segunda-feira) – Saúde e doação de órgãos

Ação em parceria com o Instituto Deixe Vivo e a Artesp para conscientizar motoristas sobre a importância da doação de órgãos.

Oferecimento de exames de saúde e orientação profissional.

Local: SAU 3 – km 102 – Itaquaquecetuba.

24 de setembro (terça-feira) – Caopanheiro da Estrada

Ação de conscientização de tutores sobre a melhor forma de evitar que seus pets corram risco na estrada.

Distribuição de coletes refletivos.

Local : Comunidades do entorno da rodovia.

Horário: 10h às 13h.

25 de setembro (quarta-feira) – Ação com pedestres e moradores da região s