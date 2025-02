Carnaval: Rodízio será suspenso de segunda (3) a quarta (5) em SP

O rodízio de veículos será suspenso entre segunda (3) e quarta-feira (5) por causa do Carnaval. Ou seja, a restrição no centro expandido da capital paulista só irá voltar na quinta-feira (6) -neste dia, não poderão circular veículos com placas com finais 7 e 8, das 7h às 10h e das 17h às 20h.

De acordo com a prefeitura, a ciclofaixa de lazer não será ativada durante todo o período de Carnaval –nos domingos e no feriado até 9 de março- já que muitas vias da cidade receberão os blocos. A operação só irá retornar no dia 16 de março.

O programa Ruas Abertas, como a avenida Paulista, que proíbe a circulação de carros aos domingos e feriados, também será desativado por causa do desfiles de blocos.

Por outro lado, o elevado João Goulart, no centro, ficará fechado aos carros e funcionará como área de lazer neste sábado (1º), domingo (2) e terça-feira (4). Na segunda e na quarta (5) estará liberado ao trânsito normalmente.

Os parques municipais estarão abertos para quem deseja escapar da folia. No entanto, é preciso ficar atento aos horários e serviços diferenciados de cada unidade, que terão ajustes durante o período. Clique aqui para mais informações.

Também é preciso checar antes de sair de casa os horários dos parques urbanos administrados pelo governo estadual.

Durante o feriado alguns serviços municipais de saúde terão alterações no atendimento. As unidades básicas de saúde das AMAs/UBSs integradas, por exemplo, farão atendimentos exclusivos para vacinação.

As 479 UBs (Unidades Básicas de Saúde) retomam o funcionamento na quarta, a partir das 12h. Clique aqui para mais informações sobre atendimento em saúde no Carnaval.

As farmácias de medicamentos especializados, do governo do estado, funcionarão normalmente na segunda-feira e a partir das 12h quarta. Na terça estrão fechadas.

As Unidades Dose Certa estarão fechadas durante todo o Carnaval.

Os postos do Poupatempo só reabrem às 12h de quarta-feira.