Rodízio Municipal de Veículos em São Paulo é suspenso de 23 de dezembro a 10 de janeiro

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) anunciou que o Rodízio Municipal de Veículos será suspenso a partir da próxima segunda-feira, dia 23 de dezembro, e permanecerá assim até o dia 10 de janeiro. O retorno da medida está agendado para o dia 13 de janeiro, uma segunda-feira.

Durante o período de suspensão, as regras relativas ao rodízio de placas para caminhões e outras restrições, como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF), continuarão em vigor normalmente. É importante destacar que o rodízio limita a circulação de veículos nas áreas centrais da cidade, especificamente no Minianel Viário, durante os horários das 7h às 10h pela manhã e das 17h às 20h à tarde.

A área afetada pelo rodízio inclui diversas vias que compõem o Minianel Viário, abrangendo as marginais Tietê e Pinheiros, além das avenidas dos Bandeirantes, Afonso d’Escragnolle Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, Avenida Tancredo Neves, Rua das Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e as avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Motoristas que não respeitarem as restrições impostas pela regulamentação vigente estarão sujeitos a penalidades. A infração acarretará uma multa no valor de R$ 130,16 e resultará na adição de quatro pontos na carteira de habilitação do condutor.

Para obter informações adicionais sobre trânsito, ocorrências ou para registrar reclamações e sugestões, a população pode entrar em contato pelo telefone SP156.