Rodízio de veículos retorna em São Paulo

A partir desta segunda-feira (13), a cidade de São Paulo reestabeleceu a implementação do rodízio municipal de veículos. A medida havia sido suspensa em dezembro passado, em virtude da redução significativa no fluxo de automóveis durante as festividades de fim de ano.

O rodízio limita a circulação de veículos no Minianel Viário da capital paulista nos horários das 7h às 10h e das 17h às 20h. Durante esses períodos, os carros estão proibidos de transitar pelas áreas que compreendem o Centro Expandido, incluindo as principais vias que formam o referido Minianel, como as marginais Tietê e Pinheiros, além das avenidas dos Bandeirantes e Afonso D’Escragnole Taunay.

Os motoristas devem atentar-se aos dias específicos em que a restrição é aplicada conforme o final da placa do veículo:

Segundas-feiras: placas finais 1 e 2 não podem circular

Terças-feiras: placas finais 3 e 4 não podem circular

Quartas-feiras: placas finais 5 e 6 não podem circular

Quintas-feiras: placas finais 7 e 8 não podem circular

Sextas-feiras: placas finais 9 e 0 não podem circular

Vale ressaltar que a transgressão às normas do rodízio acarretará penalidades. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a infração é classificada como de nível médio, resultando em uma multa no valor de R$ 130,16 e na adição de quatro pontos na carteira de habilitação do motorista.

Para esclarecimentos sobre questões relacionadas ao trânsito, como ocorrências, reclamações ou sugestões, os cidadãos podem entrar em contato pelo telefone SP156.