Rodízio de carros em São Paulo é retomado nesta quinta-feira

Após um breve intervalo durante o Carnaval, a cidade de São Paulo retoma nesta quinta-feira (6) o rodízio municipal de veículos. As restrições afetam os automóveis cujas placas terminam com os números 7 e 8, que não poderão circular dentro do Centro Expandido.

As regras do rodízio permanecem inalteradas, sendo aplicadas nos períodos da manhã, das 7h às 10h, e da tarde, das 17h às 20h. O Centro Expandido abrange uma área significativa da cidade, incluindo importantes vias como as marginais Tietê e Pinheiros, além das avenidas dos Bandeirantes e Afonso D’Escragnole Taunay. O Complexo Viário Maria Maluf, a Avenida Tancredo Neves, a Rua das Juntas Provisórias, o Viaduto Grande São Paulo e as avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf também estão dentro dessa zona restrita.

A violação das normas de rodízio resulta em penalidades conforme estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro. A infração é classificada como de nível médio, implicando em uma multa no valor de R$ 130,16, além da adição de quatro pontos na carteira de habilitação do motorista.

Para mais informações sobre o trânsito na cidade, incluindo ocorrências, reclamações e sugestões, os cidadãos podem entrar em contato pelo telefone 156.