Roda Viva recebe Alex Atala nesta segunda (13/1)

Nesta segunda-feira (13/1), o Roda Viva está com um sabor especial com a presença do chef brasileiro mais famoso do mundo, Alex Atala. São quase 40 anos de profissão, 25 do restaurante D.O.M., 15 do Dalva e Dito e muitos novos desafios, como conquistar a terceira estrela Michelin.

O programa vai ao ar a partir das 22h, com apresentação de Vera Magalhães, na Cultura, no site da emissora, no app Cultura Play, além de YouTube, Tik Tok e Facebook.

A bancada de entrevistadores será formada por Arnaldo Lorençato, editor-executivo da revista Veja São Paulo; Larissa Januário, jornalista e apresentadora do canal Sabor & Arte; Luiza Fecarotta, jornalista, curadora gastronômica e colunista da Rádio CBN; Marcos Nogueira, autor da Coluna Cozinha Bruta, da Folha de S. Paulo e Vivian Mesquita, editora-chefe de Paladar, do jornal O Estado de S. Paulo. Há ainda a participação do cartunista Luciano Veronezi.