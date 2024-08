Roda Viva entrevista Pablo Marçal nesta segunda-feira (2/9)

O candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal, será entrevistado no Roda Viva nesta segunda-feira (2/9), ao vivo, a partir das 22h, na TV Cultura.

A bancada de entrevistadores será formada por Amanda Audi – repórter Agência Pública; Bruno Ribeiro, repórter de política do portal Metrópoles; Malu Gaspar – editora e colunista de O Globo; Pedro Borges – diretor de redação da Alma Preta; e Pedro Canário – repórter do UOL. O cartunista Luciano Veronezi ilustrará a entrevista em tempo real.

Com apresentação de Vera Magalhães, o Roda Viva é exibido pela TV Cultura, site da emissora, app Cultura Play, X (antigo Twitter), YouTube, Tik Tok e Facebook.

Roda Viva Eleição

A última entrevista da série com candidatos à Prefeitura de São Paulo será com Ricardo Nunes, no dia 9 de setembro.

Debate no primeiro turno

A TV Cultura realizará um debate no dia 15 de setembro, ao vivo, a partir das 22h, diretamente do Teatro B32, com os candidatos Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (Novo), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).