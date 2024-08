Roda Viva entrevista candidatos à Prefeitura de São Paulo

Na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto, o Roda Viva estreia uma série de entrevistas com os cinco candidatos à Prefeitura de São Paulo mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. A cada semana, o programa irá sabatinar um concorrente, a começar por José Luiz Datena, do PSDB, que estará no estúdio ao vivo, a partir das 22h.

A ordem das entrevistas foi definida por meio de sorteio realizado na tarde desta terça-feira (6/8), com a presença de representantes dos cinco candidatos – Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

As próximas entrevistas serão com Tabata Amaral, no dia 19 de agosto; Guilherme Boulos, em 26 de agosto; Pablo Marçal, em 2 de setembro; e Ricardo Nunes, em 9 de setembro.

Com apresentação de Vera Magalhães, o Roda Viva é transmitido na TV Cultura, site da emissora, app Cultura Play, X (antigo Twitter), YouTube, Tik Tok e Facebook. Haverá uma bancada de entrevistadores, além da participação de cartunista Luciano Veronezi, que fará as ilustrações em tempo real.



De Olho no Voto e Debate

Além do Roda Viva especial Eleição, a TV Cultura exibe às sextas-feiras, a partir das 22h, o programa De Olho no Voto, apresentado por Rodrigo Piscitelli, com comentários de Vera Magalhães.

A emissora ainda realizará um debate, no dia 15 de setembro, com os candidatos Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (Novo), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB), ao vivo, a partir das 22h, diretamente do Teatro B32.