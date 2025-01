Roda Viva entrevista a atriz Camila Pitanga nesta segunda (3)

A atriz Camila Pitanga acaba de estrear na nova novela Beleza Fatal, a primeira produção da plataforma Max. A trama, escrita por Raphael Montes, tem como fio condutor a vingança, e promete atrair muitos espectadores para sua história envolvente. Para falar sobre este novo desafio profissional, além de sua carreira repleta de conquistas,

Camila Pitanga será entrevistada ao vivo no programa Roda Viva, na próxima segunda-feira (3/2), a partir das 22h.

Com a apresentação de Vera Magalhães, a entrevista será transmitida ao vivo na TV Cultura, no site da emissora, no app Cultura Play, além de plataformas como YouTube, X, TikTok e Facebook, oferecendo uma ampla gama de acessos ao público. Durante a entrevista, Camila compartilhará suas experiências e perspectivas sobre a indústria cinematográfica e televisiva, além de falar sobre seu papel de atriz, diretora e produtora.