Roda-gigante é a mais nova atração do Shopping Campo Limpo neste período de Natal

Com o objetivo de oferecer cada vez mais entretenimento aos seus visitantes e moradores do entorno, o Shopping Campo Limpo, localizado na Zona Sul de São Paulo, acaba de inaugurar uma roda-gigante na área externa do empreendimento, no Estacionamento G1. A nova atração com capacidade para 400 pessoas/hora –sendo 16 cabines com espaço para 4 pessoas em cada uma, ficará no espaço até o dia 19 de janeiro.

Para um passeio completo serão oferecidas 4 voltas na roda-gigante a um custo de R$ 20 e os bilhetes para acesso à atração podem ser adquiridos na bilheteria do local sem necessidade de reserva prévia.

Crianças menores de 12 anos têm de estar acompanhadas dos seus responsáveis, enquanto pessoas com deficiência e menores de 4 anos têm gratuidade.

O horário de funcionamento será das 16h às 22h, de segunda a sexta-feira, e das 14h às 22h, aos sábados, domingos e feriados.

Serviço

Roda-gigante do Shopping Campo Limpo

Período: 22 de novembro a 19 de janeiro

Horário: das 16h às 22h de segunda a sexta e das 14h às 22h aos sábados, domingos e feriados

Local: Shopping Campo Limpo – Estacionamento G1 (área externa)

Endereço: Estrada do Campo Limpo, nº 459 – Vila Prel, São Paulo/SP