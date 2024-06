Roda de Conversa – Passos do Padre Capra

A Prefeitura de Rio Grande da Serra, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Turístico, Educação e Cultura e Conselho Municipal de Turismo, em conjunto com a Prefeitura de Santo André, por Meio da Secretaria de Meio Ambiente e o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, realizam na próxima quinta-feira, dia 27/06, a Roda de Conversa sobre a Rota Passos do Padre Capra.

Na Roda de Conversa, será apresentado o projeto da Rota Passos do Padre Capra, uma trilha cujo trajeto indicado inicia na Capela de São Sebastião, passando por pontos históricos e culturais de Rio Grande da Serra, como a Estação Ferroviária, Igreja de Nossa Senhora das Graças e a Antiga Pedreira, se estendendo até a cidade de Santo André.

Após a apresentação, o espaço será para participação dos Munícipes que queiram tirar dúvidas e colaborar com o projeto desta importante rota ecoturística que está em desenvolvimento.