Rod Stewart pensa em vender coleção de carros de luxo Ferrari e Lamborghini

Rod Stewart, um ícone da música britânica, é amplamente reconhecido não apenas por seu talento musical, mas também por sua paixão por carros esportivos. Aos 79 anos, Stewart possui uma invejável coleção de veículos das prestigiadas marcas italianas Ferrari e Lamborghini. No entanto, recentemente ele revelou estar considerando a venda de sua coleção devido à má condição das estradas no Reino Unido.

As rodovias inglesas, segundo Stewart, estão repletas de buracos, o que compromete a experiência de dirigir seus valiosos carros esportivos híbridos. Em um desabafo para seus seguidores, o intérprete de “I Don’t Want to Talk About It” expressou seu pesar pela situação. “Sou extremamente afortunado e eternamente grato por ser proprietário destes cinco lindos carros esportivos híbridos que, na minha opinião, são verdadeiras ‘obras de arte’. Infelizmente, devido aos muitos buracos em nossas estradas, talvez seja necessário procurar novos proprietários para eles”, lamentou.

Rod Stewart recorda que sua paixão por carros vem de longa data, desde a década de 1970. Ele expressa seu amor pelos veículos italianos e agradece aos fãs pelo apoio contínuo ao seu trabalho, o que lhe permitiu construir tal coleção luxuosa. “Este post é para meus fãs: obrigado, porque vocês são a única razão de eu tê-los”, afirmou.

Em uma nota final em suas redes sociais, Stewart deixou claro que não se incomoda com possíveis críticas sobre sua decisão de vender os carros: “Não se preocupem, porque eu não leio e nunca leio os comentários”.

Além disso, o cantor recentemente vendeu os direitos de suas músicas por cerca de US$ 100 milhões à Iconic Artist Group, destacando-se como um artista que continua a fazer movimentos significativos tanto no cenário musical quanto em sua vida pessoal.