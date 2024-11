Rock the Mountain anuncia as primeiras atrações de 2025 e abertura de vendas

Ney Matogrosso, Liniker e BaianaSystem são as primeiras atrações confirmadas para o Rock the Mountain 2025. O festival, que acontece em meio à natureza, em Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro, e conta com uma proposta que une música arte, diversão e sustentabilidade, adere o terceira data e acontecerá no ano que vem nos finais de semanas 31/10, 01 e 02/11; 07, 08 e 09/11, com o line up espelhado.

A compra de ingressos do primeiro lote pode ser feita no site oficial do festival. A noite de abertura será inclusa no pacote do passaporte dos ingressos.

Rock the Mountain 2024

20 mil pessoas por dia vibraram, se divertiram e se emocionam após um primeiro final de semana que recebeu atrações como Anitta, O Grande Encontro (Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo), Zeca Pagodinho, Seu Jorge, Planet Hemp, Pabllo Vittar, Matuê, Joelma, Nando Reis, Mart’nália, Nação Zumbi, CPM 22, Letrux, MV Bill, Papatinho, Buchecha, Bonde do Tigrão, Ed Motta, Mahmundi, Attooxxa, Céu, entre outros.

O Rock the Mountain volta nos próximos sábado e domingo, dias 16 e 17 de novembro, com as mesmas atrações e ingressos esgotados.

INGRESSOS ROCK THE MOUNTAIN 2025

Primeiro final de semana (31/10, 01 e 02/11)

Segundo final de semana (07, 08 e 09/11)