Rock in Rio tem moda retrô com camisa de time e câmera digital no primeiro dia

Marcela Dornelles, 24, poderia sacar o celular do bolso e fazer uma selfie para mostrar que está no primeiro dia do Rock in Rio 2024, que começou nesta sexta-feira (13), no Rio de Janeiro. Mas assim não estaria na moda.

No primeiro dia de festival, dedicado ao trap, a novidade são itens dos anos 2000, como a câmera digital usada por Marcela e os amigos Letícia Almeida, 24, e Daniel Oliveira, 25. Flashes das câmeras antigas pipocam pela Cidade do Rock.

Para Letícia, a graça está na estética das luzes estouradas e resolução inferior aos modernos smartphones. A pressa em publicar já não é prioridade.

“Vi a moda da câmera digital no TikTok e resolvi trazer. A câmera tem um cartão de memória. Quando chegarmos em casa, vou colocá-lo no notebook e escolher as melhores fotos para publicar no Instagram”, afirma Letícia.

O dia do trap, com atrações como Matuê, 21 Savage e Travis Scott, deve reunir um dos públicos de faixa etária mais jovem da atual edição do festival, mas a moda retrô chama atenção, com camisas de times de futebol das décadas de 1990 e 2000, bermudas abaixo do joelho, pochetes e correntes de metal nas calças.

“A moda 2000 voltou com tudo, engloba blusas mais justas, estilo baby look e calça de cós baixo”, afirma Marcela, que nasceu em 2000 e vestiu uma camisa do Flamengo de 1995.

Camisas do clube carioca se espalham particularmente entre os fãs de Travis Scott. Em junho, o trapper se apresentou em Chicago, nos Estados Unidos, com uma camisa de 1999 do rubro-negro.

“Essa moda anos 2000 deve se repetir no dia 22, que tem atrações como Akon e Ne-Yo. Uma amiga já comprou a roupa para este dia. Ela deve vir toda de jeans, meio Britney Spears“, diz Letícia.