Rock in Rio movimentará R$ 3 bilhões na economia da cidade, dizem organizadores

Os efeitos do Rock in Rio não se resumem à Cidade do Rock. De acordo Hotéis, bares e restaurantes já perceberam um aumento no número de clientes, em função do festival. De acordo com a organização do festival, o evento deve movimentar quase R$ 3 bilhões na cidade do Rio de Janeiro.

“Nós estimamos um incremento no movimento da ordem de 25%. Essa tem sido a média que a gente tem observado historicamente e a gente sabe que, ao longo desses últimos anos, quando há o evento, há um público importante de turistas brasileiros e até estrangeiros, principalmente aqui da América do Sul, para o Rio de Janeiro, pra assistir ao evento”, fala o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-RJ), Pedro Hermeto.

O movimento dos aeroportos também aumentou. O aeroporto internacional do Galeão, terá 380 voos a mais que o normal nos finais de semana do evento -um aumento de 200% na comparação com a edição de 2022.

A Rodoviária do Rio de Janeiro também terá seu movimento aumentado: 225 mil passageiros vão embarcar e desembarcar entre os dias 12 e 23 de setembro -40% a mais de movimento do que nos dias habituais. A procura por aluguel de apartamentos e quartos de temporada também aumentou.

No total, estimativas indicam cerca de 47 mil visitantes, com turistas vindos de diversas partes do Brasil, como São Paulo, Salvador, Florianópolis, Belo Horizonte e Curitiba. O total de pessoas na Cidade do Rock deve ser de 700 mil pessoas, durante os sete dias de festival.

“Sempre tem, ninguém quer perder o festival. Então o Centro da cidade é uma boa oportunidade pra quem não reservou. Tá com bons preços, tem uma boa acessibilidade ao Santos Dumont, ao festival com metrô e Linha Amarela. E Zona Sul e Barra também tem algumas vagas”, diz a gerente de vendas da Rede Windsor, Bianca Rodrigues.

O Rock in Rio 2024 tem seu início nesta sexta-feira (13), e acontece até o dia 22 de setembro.