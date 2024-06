Rock in Rio Lisboa começa hoje com edição especial que celebra os 20 anos de história 

Faltam poucas horas para o início da histórica edição de 20 anos do Rock in Rio Lisboa e os fãs brasileiros também poderão fazer parte desta grande festa! Já aquecendo o público para a edição de setembro no Brasil, durante os dias 15, 16, 22 e 23 de junho, o Rock in Rio realizará uma transmissão ao vivo, exclusivamente no YouTube do festival brasileiro (@rockinrio), de alguns dos shows que acontecem na Cidade do Rock lisboeta, sendo esses: Ed Sheeran, Doja Cat, Evanescence, Jão, Ivete Sangalo, Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Europe, Living Colour, Hybrid Theory, Jake Bugg e outros artistas. Os criadores Foquinha e a dupla do Diva Depressão comandam a transmissão como os apresentadores, trazendo diversos conteúdos exclusivos diretamente de Lisboa.

Em 2024, o festival que estreou em Portugal no ano de 2004, está de volta para uma edição especial de celebração desses 20 anos do Rock in Rio Lisboa: a maior e melhor de todos os tempos. Retornando sob o tema “All in Rio”, de todos e para todos, o festival contará com dezenas de shows, apresentações e performances ao vivo espalhados por 17 espaços de entretenimento, incluindo cinco palcos. Com uma localização inédita, no Parque Tejo Lisboa, os fãs que passarem pela Cidade do Rock lisboeta vão se encantar com o espaço que proporcionará uma experiência inesquecível ao trazer como pano de fundo os emblemáticos Rio Tejo e a ponte Vasco da Gama.

Nos palcos, grandes nomes da música internacional e, inclusive, artistas brasileiros, passarão pelos palcos da Cidade do Rock lisboeta. Neste primeiro fim de semana, nomes como Scorpions, Evanescence, Extreme, Europe, Living Colour, Xutos & Pontapés com Orquestra Filarmónica Portuguesa, entre outros, se apresentarão no sábado (15) e, no domingo (16), Ed Sheeran, Calum Scott, Jão, Lukas Graham, Jake Bugg e outros também fazem shows no local. Já no segundo fim de semana, é a vez de Jonas Brothers, Macklemore, Ivete Sangalo, Carolina Deslandes, James, Leigh-anne Pinnock e Dilsinho subirem ao palco no sábado (22) e, no dia seguinte, domingo (23), Doja Cat, Camila Cabello, NE-YO, Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Mc Cabelinho e Veigh são alguns dos nomes do line-up.

“2024 está sendo um ano mágico para o Rock in Rio. Enquanto já estamos no Parque Olímpico, construindo a maior e melhor Cidade do Rock para a edição que vai celebrar os nossos 40 anos, lá em setembro, o Rock in Rio Lisboa já está pronto para receber os fãs portugueses neste fim de semana. Serão quatro dias inesquecíveis, repletos de shows de grandes nomes da música, muitos dos quais também se apresentarão no Rio de Janeiro daqui a três meses. Este será um verdadeiro aquecimento não apenas para os artistas, mas também para os fãs, que poderão acompanhar a transmissão ao vivo de alguns dos espetáculos que virão, em breve, ao Brasil.” comenta Roberta Medina, vice-presidente executiva da Rock World, empresa que criou, organiza e produz o Rock in Rio e o The Town.

Nestes 20 anos, mais de 3 milhões de pessoas passaram pela Cidade do Rock de Lisboa para se divertir em família e com amigos e assistir às atuações de mais de 1.100 artistas, entre bandas, DJs, bailarinos e artistas de rua que, apoiados por milhares de profissionais das indústrias do entretenimento, da música e criativa, foram maestros de dias de muita alegria e emoção.

Em aquecimento para setembro, edição especial de 20 anos do Rock in Rio Lisboa será transmitida para fãs brasileiros no canal oficial do festival carioca no YouTube @rockinrio

Para que os fãs possam acompanhar e sentir, deste lado do Atlântico, a energia e a potência dessa festa, já iniciando a preparação para a edição do Rio de Janeiro, o festival, em uma parceria com o YouTube vai transmitir ao vivo os shows de Ed Sheeran, Doja Cat, Evanescence, Ivete Sangalo, Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Europe, Living Colour, Hybrid Theory e Jake Bugg e outros artistas que acontecerão na Cidade do Rock lisboeta nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho. Os criadores Fernanda Catania, a Foquinha, e Edu e Fih, do Diva Depressão, serão os responsáveis por apresentar as novidades, curiosidades, entrevistas e os espetáculos dos palcos diretamente da capital de Portugal.

Serão quatro dias de muita magia com mais de 100 artistas distribuídos em cinco palcos, 12 atrações, mais de 150 espaços, 12 horas de festa diárias, um espetáculo de vídeo mapping de celebração aos 20 anos, entre muitos outros momentos que ficarão para a história. Vale lembrar que, do line-up do Rock in Rio Lisboa, Evanescence, Ed Sheeran, James, Jão, Ivete Sangalo, NE-YO, Luísa Sonza, Pedro Sampaio, MC Cabelinho e Veigh também se apresentam na edição brasileira.

Confira o line-up completo do Rock in Rio Lisboa

15 de junho:

Scorpions, Evanescence, Extreme, Xutos & Pontapés com Orquestra Filarmónica Portuguesa, Europe, Living Colour, Hybrid Theory, Pluto, Rival Sons, The Legendary Tigerman, Blind Zero, Peste & Sida, Cebola Mol, Chelas É O Sítio, Soraia Tavares, Sapo Half Time Show Com Mimicat & Miguel Carmona, Pedro Gonçalves – Confessions Live By Megahits, Dário Guerreiro, Pedro Durão, Meninos Do Rio, Maria Morango, Digituga Portugal Virtual By Revenge, Viagem dos 20 Anos do Rock in Rio By Revenge com: Alex Vale, hosts: Mariana Azevedo, Henrique Mano, Mário Skepis e Núria Serrote.

16 de junho:

Ed Sheeran, Calum Scott, Jão, Fernando Daniel, Lukas Graham, Jake Bugg, Diego Miranda, Carolina De Deus, Lauren Spencer Smith, Iñigo Quintero, Capitão Fausto, Neyna, Insert Coin, Bluay, Chelas É O Sítio, Sapo Half Time Show Com José Cid, Miguel Ngelo e Pedro Gonçalves, Não Sou Eu, És Tu Com Ana Garcia Martins e David Cristina, Guilherme Duarte + Vasco Elvas, João Blumël, Protagonistas Rebelde Way – By Opto Sic com Joana Alvarenga, Joana Anes, Tiago Barroso e Nelson Antunes, Diogo Barrigana, Maria Morango, Kiss Kiss Bang Bang, Lua – Confessions Live By Megahits, Digituga Portugal Virtual By Revenge, Viagem dos 20 Anos do Rock in Rio By Revenge Com: Maria Nunes, Marta Ribeiro, Maggie Jacky e João Rodry, Hosts: Mariana Azevedo, Henrique Mano, Mário Skepis e Núria Serrote.

22 de junho:

Jonas Brothers, Macklemore, Ivete Sangalo, Carolina Deslandes, James, Filipe Karlsson, Kura, Leigh-anne Pinnock, Ornatos Violeta, Fonzie, Dilsinho, Mamonas Assassinas O Legado (A Banda Do Filme), Bar Dançante Com Mike El Nite E João Não, Chelas É O Sítio, Cubinho, Inês Monstro, Rafael Bailão, Miguel Carmona – Confessions Live By Megahits, Ana Arrebentinha,Kenny Simões, Conguito, Sapo Half Time Show Com Tripeirinha, Digituga Portugal Virtual By Revenge, Viagem dos 20 Anos do Rock in Rio By Revenge com: Tiago Castro, Rodrigo Coutinho E Beatriz Tinoco, Hosts: Mariana Azevedo, Henrique Mano, Mário Skepis e Núria Serrote.

23 de junho:

Doja Cat, Camila Cabello, NE-Yo, Aitana, Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Anselmo Ralph, Soraia Ramos, Mc Cabelinho, Veigh, Profjam, Danni Gato, Sam The Kid (Dj Set) & Dj Big Hosted By: Sir Scratch, April Ivy e Os 20 Anos Pop Do Rock in Rio, Sapo Half Time Show Com Luís De Matos, Iolanda, Soraia Tavares, Pânico com Fernando Alvim, Carolina Torres e Paulo Silver, Luana Do Bem, Pikika – Confessions Live By Megahits, Chelas É O Sítio, Conguito, Gamiix Youtube Revival 2010 Com: Kiko Is Hot, Miguel Luz, Nurb, Pakistanman, Peperan e Soraia Carrega, Digituga Portugal Virtual By Revenge Viagem dos 20 Anos do Rock in Rio By Revenge Com: Ritinha Youtuber e Diogo Costa, Hosts: Mariana Azevedo, Henrique Mano, Mário Skepis e Núria Serrote.

Público ainda pode adquirir ingressos para Rock in Rio Brasil

O Rock in Rio vai acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, com 700 mil pessoas na Cidade do Rock. Será a celebração de 40 anos do festival que colocou o Brasil na rota da cena musical do mundo, e que, em 2022, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial pela Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Já são 22 edições realizadas, mais de 3.800 artistas escalados, mais de 11.2 milhões na plateia e mais de 130 dias de magia desde 1985. E, para 2024, os fãs podem aguardar uma festa especial, com novas experiências e vivências dentro da Cidade do Rock. O público ainda tem a oportunidade única de adquirir ingressos para 15 de setembro, quando se apresenta Avenged Sevenfold, Evanescence e Deep Purple, 19 de setembro, com apresentações de Ed Sheeran, Charlie Puth e Gloria Groove, e ainda 21 de setembro, quando as celebrações do Dia Brasil acontecerão ao longo de 12 horas de festival com grandes nomes do país em encontros inéditos e exclusivos em todos os palcos. A venda acontece exclusivamente na plataforma da Ticketmaster (www.ticketmaster.com.br).

Confira o line-up dos dias ainda disponíveis para a edição que celebra os 40 anos do Rock in Rio, que também conta com artistas que se apresentam em Lisboa

Na programação do primeiro fim de semana, no dia 15 de setembro, se apresentam Avenged Sevenfold, Evanescence, Journey e Os Paralamas do Sucesso no Palco Mundo. No Sunset, Deep Purple, Incubus, Planet Hemp convida Pitty e Barão Vermelho. No Global Village, Anees, Terra Celta e Larissa Luz. No Espaço Favela, o MC Poze do Rodo, MC Hariel e Ster. No NDO, Artbat, Mila Journèe, Binary e Ruback.

No fim de semana seguinte, Ed Sheeran é o headliner do dia 19 e no Palco Mundo também se apresentam Charlie Puth, Joss Stone e Jão. Nesse mesmo dia, Gloria Groove sobe ao palco Sunset como headliner da noite, que também conta com apresentações de Ferrugem convida Gilsons, Filipe Ret convida Caio Luccas e Pedro Sampaio. Xande de Pilares é o embaixador e principal atração do Espaço Favela, que também recebe Fundo de Quintal e Vinny Santa Fé. Na Global Village, Noa Kirel, Bixiga 70 e Sambaiana. No New Dance Order, Wade, Victor Lou, Gabe e Illusionize.

Já no chamado Dia Brasil, 21 de setembro, no Palco Mundo, acontecem os shows de Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino, Toni Garrido, Ana Castela, Chitãozinho & Xororó, Junior Lima, Luan Santana, Simone Mendes, Orquestra Heliópolis, BaianaSystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Ney Matogrosso, Margareth Menezes, MC Cabelinho, Kayblack, Matuê, Orochi, Filipe Ret, MC Ryan SP e Veigh. O Palco Sunset contará com apresentações de Duda Beat, Gloria Groove, Ivete Sangalo, Jão, Ludmilla, Lulu Santos, Luísa Sonza, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita, Xande de Pilares, Zeca Pagodinho, Criolo, Rael, D2, Djonga, Karol Conká, Rincon Sapiência e Xamã. Enquanto isso, o Global Village recebe Bossacucanova com participação de Cris Delanno, Leila Pinheiro, Roberto Menescal, Wanda Sá, Banda Black Rio, Claudio Zoli, Hyldon, Leo Gandelman, Jonathan Ferr, Antônio Adolfo e Joabe Reis, além de Gang do Eletro e Suraras do Tapajós. No Espaço Favela acontecem shows de MC Don Juan, MC Hariel, MC IG, MC Livinho, MC Dricka, MC Ph, Nathan Amaral, Orquestra Jovem Da Sinfônica Brasileira, Buchecha, Funk Orquestra, MC Carol, Tati Quebra Barraco, Cidinho e Doca e Kevin o Chris, Nathan Amaram e OSB, Kaê Guajájara, DJ Totonete e grupo Dance Maré. Por fim, o New Dance Order recebe os DJs Mochakk, Beltran X Classmatic, Eli Iwasa X Ratier e Maz X Antdot.

Saiba mais sobre os ingressos para o Rock in Rio 2024

Para a edição do Rock in Rio Brasil 2024, o valor do ingresso é de R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia-entrada) e não há cobrança de taxa de serviço. O pagamento pode ser feito por PIX ou cartão de crédito e o valor parcelado em até seis vezes. Clientes que efetuarem o pagamento com os cartões de crédito Itaú, Credicard e Iti têm 15% de desconto na compra de ingressos, por R$ 675,75 (não cumulativos com a meia-entrada) e poderão parcelar sua compra em até oito vezes sem juros.

O limite de compra do público em geral é de até 4 (quatro) ingressos por CPF, sendo uma meia-entrada, com exceção para meia-entrada para pessoas portadoras de necessidade especial, que têm direito a comprar outra meia-entrada também para seu acompanhante. Os clientes que adquirirem ingressos nesta modalidade terão que informar no próprio site todas as informações referentes ao documento que comprove tal condição, para posterior validação, assim como será necessário apresentá-lo no acesso à Cidade do Rock, no dia do evento.

O ingresso de meia-entrada é garantido por lei para estudantes, menores de 21 anos, maiores de 60 anos, deficientes e seu acompanhante, profissionais e professores da rede de ensino do Rio de Janeiro e jovens de baixa renda.