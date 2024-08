Rock In Rio: Hungria é anunciado como headliner do palco Global Village

A organização do Rock in Rio celebra a chegada do rapper Hungria, autor de sucessos como “Lua”, “Amor e Fe” ou “Insônia”, como headliner do novo Global Village no primeiro dia de festival (13 de setembro). Junto a este anúncio, o festival explica que por motivos pessoais Karan Aujla deixa o line up.

Sobre Hungria

Nascido em Brasília-DF no dia 26 de maio de 1991, Hungria começou a compor aos oito anos de idade e, aos 14, já lançava “Hoje ta embaçado” que, em pouco tempo, contabilizou 120 mil visualizações. Animado com o sucesso, Gustavo da Hungria Neves decidiu que precisava de um nome artístico, e aí adotou seu sobrenome – Hungria.

Sucesso do rap, Hungria ficou conhecido nacionalmente pelo seu primeiro single, “Bens Materiais”, mas só alcançou sucesso fora do território nacional com as músicas “Dubai”, “Lembranças”, “Coração de Aço”, “Beijo Com Trap”, “Temporal”, “Chovendo Inimigo”, “O Playboy Rodou”, “Não Troco”, “Quebra-Cabeça”, “Um Pedido”, “Insônia” e “Amor e Fé”, com cada uma delas ultrapassando a marca de 100 milhões de acessos na Internet.

Atualmente, o artista possui 13.6 milhões de inscritos no Youtube, 11.3 milhões no Instagram e 9.5 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Dentre as músicas mais tocadas no streaming, está “Lua”, com Ana Castela e Alok; “Amor e Fé” e “Insônia” com Tribo da Periferia. Um dos seus maiores hits “Lembranças” tornou-se trilha sonora de Malhação: Viva a Diferença.

Hungria é conhecido por suas letras que frequentemente refletem sobre sua vida, a realidade das periferias e a busca por um futuro melhor. Hungria lançou três álbuns de estúdio, três EPs, possui um certificado de disco de ouro em Meu Carona, um certificado de single de platina em “Insônia 2”, um certificado de ouro em “Amor e Fé”, um certificado de platina 2x em “Outro Patamar” e “Temporal”, um certificado de diamante em “Cruzeiro da Revoada”, um certificado de ouro em “Cama de Casal”, “Quem é o Boss?”, e “Atmosfera”, um certificado de platina em “Coração de Carro Forte”, e um certificado de single de platina triplo em “Eu Vou Te Buscar (Cha La La La La)”, com Gusttavo Lima.