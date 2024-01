Rock In Rio: headliners já anunciados tem datas definidas

O Rock in Rio está marcado para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro e já confirmou Ed Sheeran, Imagine Dragons, NE-YO, Joss Stone, Angelique Kidjo, Ivete Sangalo, Ludmilla, Lulu Santos, Jão, Gloria Groove, Os Paralamas do Sucesso e Luísa Sonza. Na programação, Imagine Dragons e Lulu Santos se apresentam no Palco Mundo no dia 14, enquanto Ed Sheeran, Joss Stone e Jão no dia 19. Já Gloria Groove faz show no Palco Sunset também no dia 19. Em breve, a organização anunciará novos artistas, datas restantes dos demais shows e line-up por palcos.

O público que adquiriu o Rock in Rio Card poderá selecionar a data que deseja ir ao Rock in Rio a partir desta terça-feira, dia 23. A escolha do dia será́ feita exclusivamente online através do site ticketmaster.com.br na seção Meus Pedidos, até o dia 3 de abril de 2024. Durante o período de troca, do dia 23 de janeiro até 3 de abril, o titular do Rock in Rio Card poderá́ escolher entre qualquer um dos dias do festival. Após esse prazo, o direito à escolha fica condicionado à disponibilidade de ingressos para cada dia definido pelo festival. Uma vez que a data do Card tenha sido escolhida, ela não poderá ser alterada.

A grande festa está marcada para acontecer em setembro, com 700 mil pessoas na Cidade do Rock. Será a celebração de 40 anos do Rock in Rio, o festival que colocou o Brasil na rota da cena musical do mundo, e que, em 2022, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial pela Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Já são 22 edições realizadas, mais de 3.800 artistas escalados, mais de 11.2 milhões na plateia e mais de 130 dias de magia desde 1985. E, para 2024, os fãs podem aguardar uma festa especial, com novas experiências e vivências dentro da Cidade do Rock. Aqueles que não adquiriram o Rock in Rio Card, poderão garantir um lugar nesta edição que será histórica na venda geral de ingressos, que acontecerá no dia 11 de abril, às 19h, exclusivamente no site da Ticketmaster. E quem quiser estar na Cidade do Rock em 2024 precisa se planejar, já que neste ano, o Rock in Rio Card, esgotou em 2h04.