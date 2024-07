Rock in Rio dá início as obras dos palcos Mundo e Sunset na Cidade do Rock

Faltam 69 dias para a edição que celebra os 40 anos do Rock in Rio e o festival já começa a tomar forma na Cidade do Rock. Até este momento, 31 países e todos os estados brasileiros já disseram “EU VOU” e a Cidade Maravilhosa, berço da primeira e histórica edição do festival e que colocou o país na rota internacional do show business, já está se preparando e se vestindo de Rock in Rio. Nesta sexta-feira, os palcos Mundo e Sunset começaram a ganhar vida com as primeiras estruturas sendo erguidas no Parque Olímpico. As obras que vão compor e dar forma a mágica e icônica Cidade do Rock também estão avançando nos palcos New Dance Order, Global Village, Espaço Favela, além da Rota 85. As obras da Área VIP e do lounge do Rock in Rio Club já estão em andamento. Todos se preparam para receber os 700 mil fãs que farão parte desta festa com 500 horas de experiências e mais de 750 artistas nos sete palcos. Com quatro dias já esgotados, festival coleciona grandes números das vendas de ingresso e os fãs que não querem ficar de fora da histórica edição de 40 anos do festival ainda podem adquirir suas entradas para os últimos três dias disponíveis, quando Avenged Sevenfold e Ed Sheeran são headliners, além do inédito Dia Brasil, que traz o maior encontro da música brasileira. O Rock in Rio acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Serão 500 horas de experiências, os fãs vão assistir a mais de 750 artistas nos sete palcos da Cidade do Rock. O público também poderá aproveitar todos os brinquedos da Cidade do Rock, conferir o musical inédito “Sonhos, Lama e Rock ‘n Roll”, caminhar Babilônia Feira Hype, encontrar o mundo inteiro na Global Village, viver uma experiência gastronômica na Gourmet Square, participar das ativações de marca e, no Dia Brasil, se encantar com fogos diurnos, videomaping no novo Palco Mundo, um balé aéreo com trilha sintonizada, pulseiras iluminadas e diversas outras opções de entretenimento.

No Rock in Rio 40 anos, novidades para o Palco Mundo, um Palco Sunset ainda maior e mais imponente, uma nova experiência com a Babilônia Feira Hype, a nova área Global Village, uma Rota 85 que promete surpreender, uma nova localização para o Sunset, Supernova, Espaço Favela e Lounge Club. Além de novidades no New Dance Order, uma Gourmet Square com nova proposta gastronômica e uma área ainda maior para melhor circulação do público, que ainda conta com ativações de marcas e os brinquedos tradicionais que compõem o grande parque de diversões do festival. Na arena olímpica, uma nova experiência: o musical inédito “Sonhos, Lama e Rock and Roll”.

Palco Mundo

O gigante Palco Mundo mantém a sua localização, mas ganha novidades, para entregar um visual ainda mais moderno. Para que o público não perca nenhum detalhe dos shows, novos telões de led serão instalados no palco. Serão 830m2 de led, divididos em seis telões. O tamanho não muda: Com largura de 104m e 30m de altura, o palco tem o equivalente a um prédio de dez andares. A tradicional queima de fogos que marca a abertura e o encerramento das apresentações no Palco Mundo, está confirmada e promete emocionar o público. No line-up, estão confirmados Travis Scott, Imagine Dragons, Avenged Sevenfold, Ed Sheeran, Katy Perry, Shawn Mendes, além de uma programação inédita para o Dia Brasil, com “Para Sempre: Rock”, “Para Sempre: Sertanejo”, “Para Sempre: MPB e “Para Sempre: Trap”.

Palco Sunset

No ano da celebração dos 40 anos do Rock in Rio, pela primeira vez na história, o palco dos grandes encontros, queridinho do público e da crítica, o Palco Sunset, terá a mesma boca de cena que o gigante Palco Mundo, reforçando toda a sua potência e igualdade e permitindo um line-up ainda mais poderoso. O Sunset também ganha uma nova localização dentro da Cidade do Rock. Com relação a suas medidas, a largura será de 93m e altura 27,5m. Com a chegada do Global Village, o palco, que ganhou protagonismo ao longo dos anos, muda de lugar. Com um ângulo privilegiado, o Sunset toma conta do local que antes abrigava a Rock Street, acolhendo o público em um espaço ainda maior, onde os fãs poderão assistir aos shows com mais conforto. No line-up, estão confirmados Mariah Carey, Iza, Gloria Groove, Gloria Gaynor, Tyla, NX Zero, Luedji Luna convida Tássia Reis e Xênia França e muito mais.

Global Village

A nova área da Global Village vai proporcionar uma jornada arquitetônica e musical pelos continentes em uma experiência imersiva inédita. Este novo espaço de entretenimento será uma expressão tangível do compromisso contínuo do festival com a paz e por um mundo melhor, ressaltando a diversidade, a música global e a multiplicidade cultural. A nova área, que deve ocupar 7.500 m2 da Cidade do Rock, vai contar com uma robusta cenografia inspirada em ícones arquitetônicos de todo o mundo — onde as pessoas poderão andar por uma longa via e entrar em lojas.

Angelique Kidjo, duas vezes vencedora do Grammy Awards na categoria Best Global Music Album, será a embaixadora e está confirmada para se apresentar no dia 20 de setembro, além de Hermeto Pascoal, Anees, Karan Aujla, Noa Kirel, Delanno, Leila Pinheiro, Roberto Menescal, entre outros. O palco do Global Village ficará localizado no mesmo ponto que o Espaço Favela ocupou na edição do reencontro, em 2022.

Espaço Favela

Se na edição de 2022, o Espaço Favela inovou na cenografia, aumentou o tamanho e passou a contar com grandes telões nas laterais para abrigar o dream team das comunidades e subúrbios cariocas, hoje ele ganha uma nova e privilegiada localização. No palco, Tz da Coronel e Borges, Dennis DJ, Poze do Rodo, Xande de Pilares, Pocah, Belo e o Dia Brasil com funk, música clássica e indígena.

New Dance Order

Os amantes da Dance Music podem comemorar! O palco New Dance Order chega com várias novidades na programação e ganha ainda mais destaque na Cidade do Rock para esta edição. A organização anunciou grandes nomes nacionais e internacionais da cena eletrônica no line-up, como Alison Wonderland, Deadmau5, Dj Snake, Artbat, Wade, Mochakk e Kaskade como headliners.

Supernova

O Supernova confirma a sua terceira edição no maior festival de música e entretenimento do mundo. Formado por artistas expoentes da música nacional e também atrações já consolidadas e reconhecidas pelo público, o palco estreou em 2019 com grande sucesso e, para 2024, conquista um novo espaço, próximo de onde ficava o palco da Rock District.

Babilônia Feira Hype

Em uma parceria inédita e com a alma carioca, o Rock in Rio vai levar a Babilônia Feira Hype para dentro da Cidade do Rock. A feira de moda, arte e design mais popular do Rio de Janeiro ficará localizada próxima à Rota 85 e vai ser uma nova experiência para os fãs, além de um novo espaço para descanso e diversão. A Feira Hype também vai promover o empreendedorismo e incentivar a economia criativa do estado do Rio de Janeiro.

Lounge Club

Quem também ganha nova localização na Cidade do Rock é o Lounge Club, que ficará em frente ao Palco Sunset, a uma distância de apenas 200 metros, permitindo uma visão sem bloqueios das apresentações dos artistas nacionais e internacionais. Além da vista, o Lounge Club também vai contar com serviço gratuito de maquiagem, cabelo, tatuagem e massagem, além de um rooftop, espaço para descanso, elevador para PCDs, restaurante, bar com venda de cerveja e destilados e diversas ativações interativas.

Musical – Sonhos, Lama e Rock and Roll

Após o sucesso do espetáculo “Uirapuru”, em 2022, e do “The Town – O Musical”, no The Town, o festival vai apresentar o musical “Sonhos, Lama e Rock and Roll”. A obra vai fazer um mergulho profundo na trajetória de 40 anos do maior festival de música e entretenimento do mundo, levando o público para uma viagem mágica pelos bastidores da criação do Rock in Rio, destacando a importância de perseguir e acreditar nos sonhos que desejam realizar.

Brinquedos

E, para garantir que as horas diárias de funcionamento do evento sejam de total diversão, a Cidade do Rock conta com diversas atividades, entre elas cinco brinquedos gigantes que fazem com que o evento se torne também um grande parque de diversões: Roda Gigante, Mega Download, Discovery, Tirolesa e Montanha Russa.

Confira o line-up dos dias ainda disponíveis para a edição que celebra os 40 anos do Rock in Rio

O Rock in Rio vai acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, com 700 mil pessoas na Cidade do Rock. Será a celebração de 40 anos do festival que colocou o Brasil na rota da cena musical do mundo, e que, em 2022, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial pela Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Já são 22 edições realizadas, mais de 3.800 artistas escalados, mais de 11.2 milhões na plateia e mais de 130 dias de magia desde 1985. E, para 2024, os fãs podem aguardar uma festa especial, com novas experiências e vivências dentro da Cidade do Rock. O público ainda tem a oportunidade única de adquirir ingressos para 15 de setembro, quando se apresenta Avenged Sevenfold, Evanescence e Deep Purple, 19 de setembro, com apresentações de Ed Sheeran, Charlie Puth e Gloria Groove, e ainda 21 de setembro, quando as celebrações do Dia Brasil acontecerão ao longo de 12 horas de festival com grandes nomes do país em encontros inéditos e exclusivos em todos os palcos. A venda acontece exclusivamente na plataforma da Ticketmaster (www.ticketmaster.com.br).

Na programação do primeiro fim de semana, no dia 15 de setembro, se apresentam Avenged Sevenfold, Evanescence, Journey e Os Paralamas do Sucesso no Palco Mundo. No Sunset, Deep Purple, Incubus, Planet Hemp convida Pitty e Barão Vermelho. No Global Village, Anees, Terra Celta e Larissa Luz. No Espaço Favela, o MC Poze do Rodo, MC Hariel e Ster. No NDO, Artbat, Mila Journèe, Binary e Ruback.

No fim de semana seguinte, Ed Sheeran é o headliner do dia 19 e no Palco Mundo também se apresentam Charlie Puth, Joss Stone e Jão. Nesse mesmo dia, Gloria Groove sobe ao palco Sunset como headliner da noite, que também conta com apresentações de Ferrugem convida Gilsons, Filipe Ret convida Caio Luccas e Pedro Sampaio. Xande de Pilares é o embaixador e principal atração do Espaço Favela, que também recebe Fundo de Quintal e Vinny Santa Fé. Na Global Village, Noa Kirel, Bixiga 70 e Sambaiana. No New Dance Order, Wade, Victor Lou, Gabe e Illusionize.

Já no chamado Dia Brasil, 21 de setembro, no Palco Mundo, acontecem os shows de Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino, Toni Garrido, Ana Castela, Chitãozinho & Xororó, Junior Lima, Luan Santana, Simone Mendes, Orquestra Heliópolis, BaianaSystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Ney Matogrosso, Margareth Menezes, MC Cabelinho, Kayblack, Matuê, Orochi, Filipe Ret, MC Ryan SP e Veigh. O Palco Sunset contará com apresentações de Duda Beat, Gloria Groove, Ivete Sangalo, Jão, Ludmilla, Lulu Santos, Luísa Sonza, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita, Xande de Pilares, Zeca Pagodinho, Criolo, Rael, D2, Djonga, Karol Conká, Rincon Sapiência e Xamã. Enquanto isso, o Global Village recebe Bossacucanova com participação de Cris Delanno, Leila Pinheiro, Roberto Menescal, Wanda Sá, Banda Black Rio, Claudio Zoli, Hyldon, Leo Gandelman, Jonathan Ferr, Antônio Adolfo e Joabe Reis, além de Gang do Eletro e Suraras do Tapajós. No Espaço Favela acontecem shows de MC Don Juan, MC Hariel, MC IG, MC Livinho, MC Dricka, MC Ph, Nathan Amaral, Orquestra Jovem Da Sinfônica Brasileira, Buchecha, Funk Orquestra, MC Carol, Tati Quebra Barraco, Cidinho e Doca e Kevin o Chris, Nathan Amaram e OSB, Kaê Guajájara, DJ Totonete e grupo Dance Maré. Por fim, o New Dance Order recebe os DJs Mochakk, Beltran X Classmatic, Eli Iwasa X Ratier e Maz X Antdot.

Saiba mais sobre os ingressos para o Rock in Rio 2024

Para a edição do Rock in Rio Brasil 2024, o valor do ingresso é de R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia-entrada) e não há cobrança de taxa de serviço. O pagamento pode ser feito por PIX ou cartão de crédito e o valor parcelado em até seis vezes. Clientes que efetuarem o pagamento com os cartões de crédito Itaú, Credicard e Iti têm 15% de desconto na compra de ingressos, por R$ 675,75 (não cumulativos com a meia-entrada) e poderão parcelar sua compra em até oito vezes sem juros.

O limite de compra do público em geral é de até 4 (quatro) ingressos por CPF, sendo uma meia-entrada, com exceção para meia-entrada para pessoas portadoras de necessidade especial, que têm direito a comprar outra meia-entrada também para seu acompanhante. Os clientes que adquirirem ingressos nesta modalidade terão que informar no próprio site todas as informações referentes ao documento que comprove tal condição, para posterior validação, assim como será necessário apresentá-lo no acesso à Cidade do Rock, no dia do evento.

O ingresso de meia-entrada é garantido por lei para estudantes, menores de 21 anos, maiores de 60 anos, deficientes e seu acompanhante, profissionais e professores da rede de ensino do Rio de Janeiro e jovens de baixa renda.