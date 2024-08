Rock in Rio anuncia série sobre bastidores de grande reunião musical brasileira

Em celebração aos seus quarenta anos de existência, o Rock in Rio anunciou o lançamento de uma série documental sobre os bastidores de uma das maiores novidades de sua próxima edição: o Dia Brasil. Programado para o dia 21 de setembro, o evento promete uma noite apenas com músicos nacionais, divididos em diferentes palcos e gêneros musicais. O festival reunirá 90 artistas brasileiros, em apresentações simultâneas.

Dividida em seis episódios, a série estreia na próxima segunda-feira, às 19h, no Multishow. Ao longo da semana, um novo episódio será exibido, diariamente, até sexta-feira, dia 6, com reprises adicionais no próprio Multishow e no Canal Bis, que também se junta à produção. O último episódio da série será exibido na semana seguinte ao festival.

A série também irá explorar os bastidores de “Deixa o Coração Falar”, clipe musical inédito que reúne 57 artistas. “O que fizemos no dia 29 de abril foi histórico. Reunimos 57 grandes artistas para gravar o clipe de ‘Deixa o Coração Falar’ e ainda anunciamos o Dia Brasil, com a presença de todas essas estrelas juntas subindo no palco da coletiva. Foi um grande desafio reunir todos eles, mas o resultado não poderia ter ficado mais incrível”, conta Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World, empresa que criou, organiza e produz o Rock in Rio e o The Town. Ele destaca que os bastidores de todo o processo foram muito emocionantes, e que os seus detalhes ficarão claros para aqueles que assistirem à série.

Zé Ricardo ainda falou sobre as causas envolvidas por detrás do Dia Brasil e “Deixa o Coração Falar”. “Tudo foi por um bem maior, com a música sendo um fio condutor e agente mobilizador para uma ampla convocação. É por meio do Dia Brasil e de ‘Deixa o Coração Falar’, que estamos atuando para chamar a atenção de duas das maiores causas urgentes no país hoje: o combate à fome e a superação da pobreza, em parceria com as ONGs Ação da Cidadania e Gerando Falcões. Desde lá até aqui, foram diversos processos e desafios, ainda mais encontros, tudo para que o Dia Brasil seja inesquecível.”

Escrita por Rodrigo Noventa e dirigida por Kiko Lomba, a série trará a participação de artistas dos mais variados estilos musicais, passando por gêneros como o funk, o metal, o trap, a bossa nova e o rock. Além de representantes do festival como Roberto Medina e Zé Ricardo, também fazem parte da série nomes como Alcione, Ana Castela, Andreas Kisser, Buchecha, Cabelinho, Carlinhos Brown, Chitãozinho & Xororó, Claudio Zoli, Criolo, Daniela Mercury, Diogo Nogueira, Duda Beat, Gloria Groove, Jão, entre muitos outros.

O Rock in Rio 2024 acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, com ingressos ainda disponíveis apenas para os dias 15, 19 e 21.