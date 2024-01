Rock in Rio anuncia modalidades exclusivas do Rock in Rio Club

O Rock in Rio Club, ideal para os grandes entusiastas do maior festival de música e entretenimento do mundo, está com novidades para a edição que celebra os 40 anos de história do festival. A partir de hoje (31), às 10h, os fãs poderão adquirir duas novas modalidades premium do clube de benefícios do Rock in Rio: o Club Lounge 2024 e o Club Rock in Rio 40 anos. Por meio dessas duas categorias, o Club vai proporcionar uma jornada única, onde cada acorde, cada nota e cada momento tornarão o festival inesquecível, ao permitir que o público viva tudo o que a Cidade do Rock pode oferecer de uma forma exclusiva, já que são experiências com acessos limitados. Dentre os benefícios das novas modalidades, estão: jantar especial com o Chef Michelin Elia Schramm, acesso ao evento-teste junto com convidados, tour guiado pelos bastidores do festival, transporte Primeira Classe, fast pass nos brinquedos, além de receber itens de colecionador — como uma miniestátua e uma guitarra autografada por Roberto Medina —, ser novamente membro do Club em 2026 e garantir o acesso ao Lounge Club, que este ano terá um rooftop com visão privilegiada para o Palco Sunset.

Entre as vantagens, os beneficiários do Club também têm a garantia de que conseguirão obter sua entrada no festival, para o dia que desejarem, por meio da pré-venda de ingressos — podendo adquirir até dois ingressos por dia, sendo uma meia-entrada. O Rock in Rio Club pode ser adquirido por meio do site oficial: Link. As demais categorias, Club Rockstar 2024 e Club Fã 2024, esgotaram em 10 e 25 dias, respectivamente, após o início das vendas, na abertura de portões da edição de 2022 do Rock in Rio.

Luis Justo, CEO da Rock World, empresa que criou, organiza e produz o Rock in Rio e o The Town, conta que “as duas modalidades garantem entrada ao Lounge Club, que ganhou uma nova localização na Cidade do Rock, com uma vista de tirar o fôlego: o espaço ficará em frente ao novo Palco Sunset, a uma distância de apenas 200 metros, permitindo uma visão sem bloqueios das apresentações dos artistas nacionais e internacionais”. O Sunset também chega à edição dos 40 anos com novo tamanho de boca de cena, para reforçar toda a sua potência. A Gourmet Square, tradicional espaço de experiências gastronômicas, estará localizado convenientemente ao lado do Lounge. Além da vista, o Lounge Club também vai contar com serviço gratuito de maquiagem, cabelo, tatuagem e massagem, além de um rooftop, espaço para descanso, elevador para PCDs, restaurante, bar com venda de cerveja e destilados e diversas ativações interativas. “Estamos animados com a nova localização do Lounge Club, que vai entregar aos membros uma visão mais ampla e democrática da Cidade do Rock”, comemora o CEO.

O Rock in Rio Club vai além do fã. “As pessoas que o adquirem, compram sem saber quais artistas estarão no line-up, datas, experiências, entre outros conteúdos que vamos anunciando ao longo do período pré-festival. Por isso, consideramos a nossa comunidade mais do que somente fãs, eles são multiplicadores de tudo o que prezamos e enxergamos dentro do Rock in Rio. É um público fiel e apaixonado pelo festival, que estará na Cidade do Rock independentemente do artista que será anunciado”, diz Luis Justo.

Celso Barbosa, gerente de Comunidade da Rock World, complementa: “Este ano, o Club chega ainda mais potente. As duas novas modalidades proporcionam experiências inéditas e exclusivas para os nossos membros, à altura dessa edição especial de 40 anos do festival”. Celso relembra que os produtos são edições especiais e limitadas, sujeitos à disponibilidade.

Um dos novos produtos, o Rock in Rio Club Lounge 2024 tem como benefícios o direito à pré-venda exclusiva de ingressos, compra de um ingresso para a Área Vip, acesso ao evento-teste na Cidade do Rock junto com um acompanhante, entrada preferencial e antecipada em 30 minutos ao festival, credencial, sorteios na loja Club — podendo ganhar ingressos, produtos, entre outros —, desconto na Loja de Produtos Oficiais, transporte Primeira Classe, a categoria Club Fã garantida para 2026, além de experiências no gramado que podem proporcionar ingressos para outros dias de festival, visita e/ou upgrade para à Área Vip, tour pelo backstage, entre outras ativações. Esta modalidade também dá acesso ao Lounge Club. O valor deste pacote sai por R$ 2.499,00. Os fãs que adquirirem essa modalidade terão uma experiência inigualável, ao mergulhar no mundo do Rock in Rio de forma única, com conforto e sofisticação.

Aqueles que adquirirem o Club Rock in Rio 40 anos terão direito a todas as vantagens listadas na modalidade Club Lounge, além de diversas outras experiências exclusivas e inéditas. Pela primeira vez, um dos benefícios será um par de ingressos de gramado para qualquer dia de festival. O seleto grupo dos que adquirirem o Club 40 anos também receberá dois itens de colecionador: uma guitarra nomeada e autografada por Roberto Medina e uma escultura do criador do Rock in Rio feita especialmente pelo artista Caio Morel. “Estes itens fazem parte de uma entrega diferenciada que planejamos para estes fãs, que vão fazer parte de uma experiência jamais vista. Serão feitas apenas 100 esculturas. Estamos nos preparando para celebrar esta grande festa e queremos convidar estes mais do que fãs para estarem ao nosso lado”, finaliza Celso Barbosa.

Outra novidade do Club 40 anos é um jantar especialmente preparado pelo renomado Chef com Estrela Michelin, Elia Schramm. O local, exclusivo para esta categoria, ficará atrás do Lounge Club, e o fã e seu acompanhante poderão apreciar as iguarias inspiradas pelas cidades que já sediaram o megaevento — Rio, Lisboa, Madrid e Las Vegas. O Chef preparou um cardápio único para cada dia de festival, com direito a entrada, prato principal e sobremesa. Outra vantagem é o acesso ao evento-teste com mais três acompanhantes, além de um tour guiado que também passará pelos backstages. Fast pass em todos os brinquedos também está incluso neste pacote. Os 100 fãs ainda vão concorrer a um sorteio de dez ingressos vitalícios para o festival e, para 2026, automaticamente serão membros do Rock in Rio Club Rock Star. O valor deste pacote sai por R$ 19.990,00. Esta categoria redefine o significado de uma experiência VIP no festival, proporcionando comodidades, mimos, e itens de colecionador, que tornarão cada momento memorável.

O público que já obteve o Rock in Rio Club Fã 2024 ou o Rockstar 2024, poderá realizar o upgrade para essas duas novas categorias premium, caso desejem, com desconto do valor pago. “O Rock in Rio Club é muito além de um clube de benefícios, ele foi criado única e exclusivamente para os fãs que querem ter as melhores experiências na Cidade do Rock, vivenciando o Rock in Rio de uma forma que poucos tem acesso. Com essas novas categorias estamos elevando a experiência a novos patamares, permitindo que os membros mergulhem no coração da música e da cultura, do maior festival de música e entretenimento do mundo, de uma maneira extraordinária”, finaliza Luis Justo, orgulhosamente.

Cada Rock in Rio Club é válido até o final do festival de 2024. A compra pode ser parcelada em até 10x no cartão. Para se tornar um associado, o interessado deverá ser pessoa física, possuir CPF, ser maior de 18 anos e residir em território nacional. A aquisição e adesão ao programa por menores de 18 anos, porém maiores de 16 anos, também será permitida, desde que estes sejam assistidos pelos pais ou responsáveis legais, que deverão seguir as regras expostas no regulamento do Rock in Rio Club 2024, que pode ser consultado no site Link.

A grande festa está marcada para acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, com 700 mil pessoas na Cidade do Rock. Será a celebração de 40 anos do Rock in Rio, o festival que colocou o Brasil na rota da cena musical do mundo, e que, em 2022, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial pela Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Já são 22 edições realizadas, mais de 3.800 artistas escalados, mais de 11.2 milhões na plateia e mais de 130 dias de magia desde 1985. E, para 2024, os fãs podem aguardar uma festa especial, com novas experiências e vivências dentro da Cidade do Rock. Aqueles que desejam garantir um lugar nesta edição que será histórica, terão a oportunidade de adquirirem seus ingressos na pré-venda exclusiva para membro do Club, com data a ser anunciada em breve, e na venda geral realizada no dia 11 de abril, às 19h, ambas exclusivamente no site da Ticketmaster.

Club Rock in Rio 40 Anos – R$19.990,00

Pré-venda de ingressos – até 2 (dois) ingressos por dia de festival, sendo 1 (um) ingresso meia-entrada

Par de ingressos para o festival

Sorteio de 10 ingressos vitalícios

Evento-teste da Cidade do Rock com 3 (três) acompanhantes

Tour guiado no evento-teste

Compra de área VIP (um par de ingressos por festival)

Entrada antecipada (meia hora antes da abertura oficial de portões)

Fila preferencial nas entradas do festival

Fast Pass para todos os brinquedos

Lounge Club com direito a acompanhante

Guitarra nomeada e autografada por Roberto Medina

Jantar exclusivo com acompanhante no Lounge Club (com o chef estrela Michelin Elia Schramm)

Escultura exclusiva (miniestátua do Roberto Medina feita pelo artista Caio Morel)

Credencial exclusiva com nome

Sorteio na Loja Club

Desconto de até 15% na Loja de Produtos Oficiais

Experiências de gramado

Transporte Primeira Classe (somente um ingresso ida e volta por titular do Club)

Club Rock Star para 2026

Club Lounge 2024 – R$2.499,00

Pré-venda de ingressos – até 2 (dois) ingressos por dia de festival, sendo 1 (um) ingresso meia-entrada

Evento-teste da Cidade do Rock com 1 (um) acompanhante

Compra de área VIP (um ingresso por festival)

Entrada antecipada (meia hora antes da abertura oficial de portões)

Credencial exclusiva

Sorteio na Loja Club

Desconto de até 15% na Loja de Produtos Oficiais

Experiências de gramado

Fila preferencial nas entradas do festival

Lounge Club com direito a 1 (um) acompanhante

Transporte Primeira Classe (somente um ingresso ida e volta por titular do Club)

Club Fã garantido para 2026

Club Rock Star – R$999,00 (ESGOTADO)

Pré-venda de ingressos – até 2 (dois) ingressos por dia de festival, sendo 1 (um) ingresso meia-entrada

Evento-teste da Cidade do Rock com 1 (um) acompanhante

Compra de área VIP (um ingresso por festival)

Entrada antecipada (meia hora antes da abertura oficial de portões)

Credencial exclusiva

Filas preferenciais

Possibilidade de experiências de gramado

Sorteios na Loja Club

Credencial exclusiva

Acesso ao Lounge

Desconto de até 15% na Loja de Produtos Oficiais

Transporte Primeira Classe (somente um ingresso ida e volta por titular do Club)

Club Fã – R$299,00 (ESGOTADO)

Pré-venda de ingressos – até 2 (dois) ingressos por dia de festival, sendo 1 (um) ingresso meia-entrada

Entrada antecipada (meia hora antes da abertura oficial de portões)

Credencial exclusiva

Filas preferenciais

Possibilidade de experiências de gramado

Sorteios na Loja Club

Credencial exclusiva

Desconto de até 15% na Loja de Produtos Oficiais

Rock in Rio celebra 40 anos de história com Exposição, Livro e ainda um novo Musical para 2024

Este ano, o Rock in Rio vai celebrar quatro décadas de grandes encontros: entre artistas, a Cidade do Rock e seus fãs, entre amigos, famílias, ritmos e gêneros musicais. O público já pode começar sua contagem regressiva não apenas para a Cidade do Rock, mas para dias de festa ao longo do ano.

Entre as comemorações, o festival prepara uma exposição interativa e imersiva contando seus 40 anos, além da publicação de um table book e um novo musical inspirado em toda sua trajetória. Se o Rock in Rio de 2022 ganhou o espetáculo Uirapuru e o The Town abrigou o “The Town, O Musical”, na edição que celebra os 40 anos do festival não será diferente. Uma nova produção Rock in Rio Originals, trará o evento e o Rio de Janeiro como narrativa. Com criação de Roberto Medina, direção musical de Zé Ricardo, roteiro e direção artística de Charles Möeller, este projeto ganhará vida dentro e fora da Cidade do Rock.

Na Cidade do Rock, a organização anuncia novidades para a celebração de 40 anos

No ano da celebração dos 40 anos do Rock in Rio, quem também virá em maior tamanho será o Palco Sunset. Pela primeira vez na história do festival, o palco dos grandes encontros, queridinho do público e da crítica, terá a mesma boca de cena que o gigante Palco Mundo, reforçando toda a sua potência e igualdade.

Já o Palco Mundo, com uma megaestrutura de 104m de frente e 30m de altura, para 2024 receberá novidades na cenografia. Várias surpresas prometem encantar e gerar uma conexão com o público, além de oportunidades de selfies, com um visual dinâmico que trará ainda mais beleza para a Cidade do Rock.

A Cidade do Rock também contará com uma nova área, que vai surpreender o público: o Global Village. Este novo espaço de entretenimento é uma expressão tangível do compromisso contínuo do festival com a paz e por um mundo melhor, ressaltando a diversidade, a música global e a multiplicidade cultural. A nova área, que deve ocupar 7.500 m2 da Cidade do Rock, vai proporcionar uma experiência imersiva totalmente inédita no festival, contando com uma robusta cenografia inspirada em ícones arquitetônicos de todo o mundo — onde as pessoas poderão andar por uma longa via, entrar em lojas e experimentar as riquezas gastronômicas de diversos países.

Sobre o Rock in Rio

1984 marca o início das preparações para a primeira edição do evento idealizado por Roberto Medina e que hoje, 40 anos depois, é considerado o maior festival de música e entretenimento do mundo – o Rock in Rio. A história do evento se entrelaça com a do entretenimento no Brasil, sendo responsável por colocar o país na rota dos eventos internacionais, já que pela primeira vez, um país da América do Sul sediou um evento musical dessa magnitude. Em uma área de 250 mil m2, em Jacarepaguá, durante dez dias, 1 milhão e 380 mil pessoas foram iluminadas pela primeira vez e começaram a fazer parte do grande espetáculo. No palco — o maior do mundo na época, com 80m de boca de cena — 15 atrações nacionais e 16 internacionais. Originalmente organizado no Rio de Janeiro, o festival ganhou o mundo chegando a Lisboa (Portugal), onde é realizado até hoje, passando por Madrid (Espanha) e Las Vegas (USA).

Desde a primeira edição, já gerou 265 mil empregos diretos e indiretos e, apenas na última, em 2022, um impacto econômico de mais de 2 bilhões na cidade do Rio de Janeiro. Também no ano passado, o Rock in Rio foi considerado patrimônio cultural imaterial do estado do Rio de Janeiro. Pelas Cidades do Rock, desde 1985, já passaram mais de 11.2 milhões de visitantes, que assistiram a 3.816 artistas em 130 dias de magia. Dentre os números gigantes do festival, mais de 64 milhões de pessoas alcançadas nas redes sociais apenas em 2022 e mais de 12 milhões de fãs online.

Gerando impactos positivos nos países onde é realizado e consciente do poder disseminador da marca, o Rock in Rio pauta-se por ser um evento com o propósito de construir um mundo melhor para pessoas mais felizes, confiantes e empáticas num planeta mais saudável. Adotando e incentivando práticas que apoiam o coletivo, se une a empresas que possuem este mesmo olhar e diretriz. O festival investiu, junto com seus parceiros, mais de R$ 110 milhões em diferentes projetos, passando por temas como sustentabilidade, educação, música, florestas, entre outros. Apenas na Amazônia, 73 milhões de árvores foram plantadas. A marca foi pioneira em ter a certificação ISO 20121 — Eventos Sustentáveis e, em 2022, começou a trabalhar ambiciosas metas para 2030, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O ano de 2024 será de muitas comemorações para o Rock in Rio. O ano em que tudo começou, 40 anos depois, dá início às celebrações. E a festa brasileira já está marcada: 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, no Parque Olímpico, Rio de Janeiro; e a lisboeta também: 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024, no Parque Tejo. Das 22 edições anteriores, nove ocorreram no Brasil (1985, 1991, 2001, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 e 2022), nove em Portugal (2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 e 2022), três na Espanha (2008, 2010 e 2012) e uma nos Estados Unidos (2015).