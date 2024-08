Rock in Rio anuncia line-up do palco Supernova

Sucesso nas duas últimas edições do Rock in Rio, em 2019 e 2022, o Supernova confirma mais uma vez sua presença no maior festival de música e entretenimento do mundo com nova localização em uma Cidade do Rock totalmente repaginada. O palco estará próximo ao New Dance Order e ao Espaço Favela, em um local amplo, tudo para acomodar melhor o público que irá assistir as apresentações históricas que acontecerão no espaço. Em uma parceria com o Filtr Music Brasil, plataforma de entretenimento da Sony Music Brasil, que tem a curadoria de conteúdo em seu DNA, o line-up do espaço seguirá o conceito de “Fábrica de Sonhos”, formado não somente por artistas expoentes da música nacional, mas também por atrações já consolidadas e reconhecidas pelo público, que buscam experimentar novos caminhos em suas carreiras, seja inovando seus estilos musicais ou arriscando em outros ritmos. Para que o público não perca nenhuma apresentação do Supernova e das demais atrações da Cidade do Rock, o festival disponibilizou hoje em seu aplicativo oficial os horários dos shows de todos os palcos. Por meio da plataforma, disponível em IOS e Android, os fãs terão acesso a todas as informações sobre esta edição que será a maior e melhor edição do Rock in Rio de todos os tempos, celebrando os 40 anos de história do festival.

Para 2024, a organização anuncia as atrações para o Supernova. O dia 13 conta com Mc Maneirinho, um dos grandes nomes do funk carioca; The Box, projeto de funk repleto de hits que fazem sucesso nos streamings; Mizzy Miles, DJ e produtor português; e o headliner Major RD, um dos grandes nomes do trap brasileiro. No dia 14, o Supernova traz o trio de rap do 7 Minutoz, a baiana do rap Duquesa, o rapper carioca Bin junto com o cearense Leviano, e, como headliner, Nagalli, produtor e multi-instrumentista, com seu Magic Show & Convidados. No primeiro domingo do festival, o palcorecebe The Mönic, banda que mistura de punk e rock alternativo, convidando Eskrota, banda de Thrash Metal/Crossover que traz a potência feminina; os mineiros e consagrados do Black Pantera; a banda de death metal Crypta; e, encerrando as apresentações da noite, a banda de hardcore melódico Dead Fish.

No segundo final de semana, na quinta-feira, dia 19 de setembro, Young Piva, baiano, faz a abertura do espaço seguido de Aka Rasta, cantor de r&b e pop; WC No Beat convidando Mc Gabzin, Felp22 e MC Th, em um show repleto de funk e hits; e, fechando a noite, Lil Whind, alter-ego de Whindersson Nunes, com Omni Black e Rapadura como convidados. No dia 20, sexta-feira, o “Dia Delas” apresenta Nina Fernandes, representando o hyper pop; a expoente banda latina do Darumas; a empoderada N.I.N.A, nome potente do rap conteporâneo; e, fechando a noite, a rapper Cynthia Luz, grande representante feminina do rap brasileiro. No sábado, “Dia Brasil”, o Supernova apresenta Chico Chico, filho de Cássia Eller, trazendo seu novo álbum “Estopim”; a banda Autoramas, com um show que celebra os 25 anos de carreira; Vanguart, em um show com muito indie rock; e o cantor e compositor do hip-hop Jean Tassy, encerrando a noite. No domingo, 22 de setembro e último dia do festival, a abertura fica com LZ da França, expoente do trap; seguido do cantor de pop Gabriel Froede; logo depois é a vez de Zaynara, fenômeno expoente do pop; e o headliner representando todo o poder do funk, DJ Topo, conhecido pelos seus remixes potentes.

“O Supernova foi uma das maiores surpresas do festival em 2019 e mostrou que veio para ficar. Em 2022 o palco foi um dos grandes destaques da edição. Agora, em 2024, estamos animados por anunciar o line-up completo do espaço repleto de artistas incríveis. Queremos que o palco represente um pouco de tudo o que acontece na música atual, de forma acolhedora e diversa. Temos talentos potentes. Serão momentos muito especiais e queremos que o público saia dos shows com novas bandas favoritas”, conta Zé Ricardo, vice-presidente Artístico da Rock World, empresa que criou, organiza e produz o Rock in Rio e o The Town.

Com uma mistura de rap, trap, rock, trilhas de anime, folk, MPB, funk, hip-hop e música urbana, metal, death metal, hardcore melódico, crossover thrash, pop, indie rock e até beat melody, ao todo o Supernova receberá 28 atrações, selecionadas a partir de uma curadoria feita pelo Rock in Rio em parceria com a Filtr Music Brasil.

Para receber estes grandes artistas, o palco contará com 300m2 de cenografia, pesando mais de duas toneladas, composta por mais de 50 engrenagens, trazendo uma estética industrial, inspirada no SteamPunk – subgênero da ficção científica passado em uma realidade alternativa, cuja proposta estética remete ao Século XIX. Reforçando o compromisso do festival na construção de um mundo melhor, o palco tem 35% das peças garimpadas em ferros velhos e outros 15% que foram reutilizadas. A construção é 100% tubular, permitindo que ele se desmonte totalmente, sendo reaproveitado em outras ocasiões bem como novas estruturas.

40 anos de Rock in Rio com muitas novidades no Supernova

Para a edição que vai comemorar os 40 anos de história do maior festival de música e entretenimento do mundo, o Supernova chega com novidades: com a mudança de local, a área do palco cresceu e vai comportar o público de forma ainda mais confortável. A ampliação do espaço e sua mais nova localização, comprova que o Palco Supernova veio para ficar.

“Estamos no terceiro ano consecutivo de parceria, desde a primeira edição do Supernova e, a cada ano, o palco ganha mais relevância. Os números do Rock in Rio Brasil são sempre superlativos e participar da criação e evolução de um novo palco é muito especial. Sugiro a todos que estiverem no festival que não deixem de conferir o Supernova.” Diz Wilson Lannes, General Manager da Sony Music Brasil.

Este ano, assim como nas outras edições, a equipe de curadores do Filtr Music Brasil, em conjunto com o festival, se uniu para criar momentos emocionantes e históricos para o público. Dados de áudio e vídeo streaming, números de redes sociais e charts de música de artistas, além de informações sobre consumo e tendência, ajudaram a definir o line-up do palco.

Na primeira edição, em 2019, se apresentaram nomes como Lagum, Oriente, Lali, Cacife Clandestino, Tassia Reis e Mariana Nolasco. Com o sucesso, em 2022, já em uma nova localização, logo após a Rota 85, no caminho para o New Dance Order, e com uma vista privilegiada de todo o festival, performaram nomes como Mc Poze do Rodo, ConeCrew Diretoria, Ratos de Porão, TETO, Lil Whind, Francisco El Hombre, Matanza Ritual, Jovem Dionísio, Priscilla Alcântara, entre outros.

Aplicativo oficial do festival lista os horários das atrações e reúne informações da Cidade do Rock

O público que irá ao Rock in Rio já pode começar a se planejar para aproveitar tudo que a edição que celebra os 40 anos de história do maior festival de música e entretenimento do mundo pode oferecer — desde a chegada à saída, passando por cada uma das áreas do evento, que este ano terá 500 horas de experiência e 19 espaços de atrações. A partir do aplicativo oficial do Rock in Rio, o festival abre um canal direto para que os fãs tenham acesso à programação do evento em primeira mão e atualizada. Pelo aplicativo, disponível nos sistemas operacionais IOS e Android, já é possível conferir os horários das apresentações de cada palco e o mapa da Cidade do Rock. Uma outra função permite que o público organize um cronograma de shows e, por meio de uma contagem regressiva para cada atração e notificações, os fãs não perderão nem um minuto dos shows programados em suas agendas.

Dentre as novidades para esta edição, o fã, por meio do aplicativo, poderá comprar lockers, para deixar seus pertences e aproveitar os shows com tranquilidade. Outra inovação deste ano, é que o usuário também terá acesso às informações do Rock in Rio Club, podendo adquirir, direto no app, novos planos com diversas vantagens.

Na parte das “Arenas”, é possível se informar sobre o Musical e a Babilônia Feira Hype. A plataforma ainda conta com informações sobre o manual de acessibilidade com os serviços oferecidos para o público PCD. Até o dia 13 de setembro, primeiro dia do Rock in Rio, o aplicativo ainda ganhará novas funcionalidades.

Rock in Rio Brasil: Com quatro dias já esgotados, público pode adquirir ingressos somente para três dos sete dias

O Rock in Rio vai acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, com 700 mil pessoas na Cidade do Rock. Será a celebração de 40 anos do festival que colocou o Brasil na rota da cena musical do mundo, e que, em 2022, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial pela Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Já são 22 edições realizadas, mais de 3.800 artistas escalados, mais de 11.2 milhões na plateia e mais de 130 dias de magia desde 1985. E, para 2024, os fãs podem aguardar uma festa especial, com novas experiências e vivências dentro da Cidade do Rock. O público ainda tem a oportunidade única de adquirir ingressos para 15 de setembro, quando se apresenta Avenged Sevenfold, Evanescence e Deep Purple; 19 de setembro, com apresentações de Ed Sheeran, Charlie Puth e Gloria Groove; e ainda 21 de setembro, quando as celebrações do Dia Brasil acontecerão ao longo de 12 horas de festival com grandes nomes do país em encontros inéditos e exclusivos em todos os palcos. A venda acontece exclusivamente na plataforma da Ticketmaster.

Confira o line-up dos dias ainda disponíveis para a edição que celebra os 40 anos do Rock in Rio, que também conta com artistas que se apresentam em Lisboa

Na programação do primeiro fim de semana, no dia 15 de setembro, se apresentam Avenged Sevenfold, Evanescence, Journey e Os Paralamas do Sucesso no Palco Mundo. No Sunset, Deep Purple, Incubus, Planet Hemp convida Pitty e Barão Vermelho. No Global Village, Anees, Terra Celta e Larissa Luz. No Espaço Favela, o MC Poze do Rodo, MC Hariel e Ster. No NDO, Artbat, Mila Journèe, Binary e Ruback.

No fim de semana seguinte, Ed Sheeran é o headliner do dia 19 e no Palco Mundo também se apresentam Charlie Puth, Joss Stone e Jão. Nesse mesmo dia, Gloria Groove sobe ao palco Sunset como headliner da noite, que também conta com apresentações de Ferrugem convida Gilsons, Filipe Ret convida Caio Luccas e Pedro Sampaio. Xande de Pilares é o embaixador e principal atração do Espaço Favela, que também recebe Fundo de Quintal e Vinny Santa Fé. Na Global Village, Noa Kirel, Bixiga 70 e Sambaiana. No New Dance Order, Wade, Victor Lou, Gabe e Illusionize.

Já no chamado Dia Brasil, 21 de setembro, no Palco Mundo, acontecem os shows de Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino, Toni Garrido, Ana Castela, Chitãozinho & Xororó, Junior Lima, Luan Santana, Simone Mendes, Orquestra Heliópolis, BaianaSystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Ney Matogrosso, Margareth Menezes, MC Cabelinho, Kayblack, Matuê, Orochi, Filipe Ret, MC Ryan SP e Veigh. O Palco Sunset contará com apresentações de Duda Beat, Gloria Groove, Ivete Sangalo, Jão, Ludmilla, Lulu Santos, Luísa Sonza, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita, Xande de Pilares, Zeca Pagodinho, Criolo, Rael, D2, Djonga, Karol Conká, Rincon Sapiência e Xamã. Enquanto isso, o Global Village recebe Bossacucanova com participação de Cris Delanno, Leila Pinheiro, Roberto Menescal, Wanda Sá, Banda Black Rio, Claudio Zoli, Hyldon, Leo Gandelman, Jonathan Ferr, Antônio Adolfo e Joabe Reis, além de Gang do Eletro e Suraras do Tapajós. No Espaço Favela acontecem shows de MC Don Juan, MC Hariel, MC IG, MC Livinho, MC Dricka, MC Ph, Nathan Amaral, Orquestra Jovem Da Sinfônica Brasileira, Buchecha, Funk Orquestra, MC Carol, Tati Quebra Barraco, Cidinho e Doca e Kevin o Chris, Nathan Amaram e OSB, Kaê Guajájara, DJ Totonete e grupo Dance Maré. Por fim, o New Dance Order recebe os DJs Mochakk, Beltran X Classmatic, Eli Iwasa X Ratier e Maz X Antdot.

Saiba mais sobre os ingressos para o Rock in Rio 2024

Para a edição do Rock in Rio Brasil 2024, o valor do ingresso é de R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia-entrada) e não há cobrança de taxa de serviço. O pagamento pode ser feito por PIX ou cartão de crédito e o valor parcelado em até seis vezes. Clientes que efetuarem o pagamento com os cartões de crédito Itaú, Credicard e Iti têm 15% de desconto na compra de ingressos, por R$ 675,75 (não cumulativos com a meia-entrada) e poderão parcelar sua compra em até oito vezes sem juros.

O limite de compra do público em geral é de até 4 (quatro) ingressos por CPF, sendo uma meia-entrada, com exceção para meia-entrada para pessoas portadoras de necessidade especial, que têm direito a comprar outra meia-entrada também para seu acompanhante. Os clientes que adquirirem ingressos nesta modalidade terão que informar no próprio site todas as informações referentes ao documento que comprove tal condição, para posterior validação, assim como será necessário apresentá-lo no acesso à Cidade do Rock, no dia do evento.

O ingresso de meia-entrada é garantido por lei para estudantes, menores de 21 anos, maiores de 60 anos, deficientes e seu acompanhante, profissionais e professores da rede de ensino do Rio de Janeiro e jovens de baixa renda.