Rock in Rio anuncia cantoras Katy Perry e Gloria Gaynor na programação

O Rock in Rio anunciou a cantora Katy Perry na programação do festival este ano. A artista americana será a principal atração do evento em 20 de setembro, liderando o dia dedicado a mulheres na música.

A organização ainda confirmou a apresentação de Gloria Gaynor, do hit “I Will Survive”, e a brasileira Iza na data. As duas cantoras farão os seus shows no palco Sunset.

Batizado de “Dia Delas”, a data também terá apresentações das cantoras Angelique Kidjo, que lidera a programação do palco Global Village, e de Ivete Sangalo, que já havia sido anunciada anteriormente como parte dos trabalhos do palco Mundo.

Esta será a segunda vez que o evento promove o “Dia Delas”, após uma primeira edição há dois anos.

O Rock in Rio 2024 marca a terceira ocasião em que Katy Perry vem ao Brasil. A americana estreou no país em 2011 com a turnê “California Dreams” e depois repetiu a dose em 2015 com a “Prismatic World Tour”.

De acordo com a organização do evento, ela deve cantar os grandes hits da sua carreira no evento, incluindo “Hot N’ Cold”, “Roar” e “Dark Horse”.

O festival, um dos maiores de música do mundo, acontece no Rio de Janeiro nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. Na edição deste ano, nomes como Ed Sheeran, Joss Stone, Imagine Dragons e Lulu Santos já estão confirmados.