Rock in Rio abre ‘venda extraordinária’ para todos os dias nesta terça (6)

Nesta terça-feira (6), ao meio-dia, o Rock in Rio abre venda extraordinária de ingressos para todos os sete dias do evento, inclusive para aqueles que estavam esgotados: 13, 14, 20 e 22, em que Travis Scott, Imagine Dragons, Katy Perry e Shawn Mendes serão os headliners.

Para os interessados, basta entrar no site da Ticketmaster – o único meio oficial de adquirir os ingressos – e seguir os passos para realizar a compra.

A edição comemorativa de 40 anos do festival acontece na Cidade do Rock no Rio de Janeiro e contará com seis palcos: Mundo, Sunset, New Dance Order, Espaço Favela, Global Village e Supernova.

ROCK IN RIO 2024

Quando: dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro

Onde: Cidade do Rock

Quanto: R$ 397,50 (meia), R$ 675,75 (benefício Itaú 15%) e R$ 795 (inteira)

Classificação: 16 anos

Ingressos à venda pelo site da Ticketmaster.