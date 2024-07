Rock in Rio 2024 quebra recordes com mais de 300 produtos licenciados

A tão esperada abertura de portões para a edição que vai comemorar os 40 anos do Rock in Rio está há menos de dois meses de distância. Faltando apenas 52 dias, a organização apresenta para 2024 uma variedade de mais de 300 produtos oficiais e licenciados com a marca do festival, com preços para todos os bolsos e cobertura nacional. Entre os números superlativos, serão uma tonelada e meia de chocolates KitKat, o equivalente a cerca de 36 milhões de unidades, 35 milhões de latinhas Coca-Cola, 10 milhões de chicletes Trident, seis milhões de embalagens de salsichas Seara e uma linha exclusiva de carros Polo Rock in Rio da Volkswagen – são quase 100 milhões de unidades de produtos licenciados com apenas cinco produtos. Junto com a Angra Marcas, empresa parceira no licenciamento da marca Rock in Rio, esse marco vem crescendo exponencialmente, desde 2011. Ao longo das edições no Brasil, o Rock in Rio já atingiu a marca de mais de 3.6 mil produtos licenciados.

A venda de produtos oficiais e licenciados supera anualmente as expectativas não apenas do público, mas também da própria organização, que continuamente busca inovações associadas a uma alta qualidade na entrega aos consumidores. O sucesso ao longo das edições incentiva a associação das marcas com o evento, além de estimular a criação crescente de produtos que incorporam um cuidado meticuloso nos detalhes, uma característica intrínseca ao DNA do festival.

“A cada ano o Rock in Rio se consolida ainda mais como uma plataforma de comunicação, que busca dialogar com públicos variados e com uma pluralidade de conteúdos e experiências que vai muito além da música. Associar-se com a marca Rock in Rio entrega para as empresas uma conexão com os fãs do festival durante todo o ano e não somente nos dias de evento. A credibilidade do evento junto às marcas se comprova através dos relacionamentos de longo prazo que estabelecemos com as mesmas”, avalia Luis Justo, CEO do Rock in Rio.

Os produtos estão divididos em 20 categorias, um acréscimo de seis em comparação com a última edição: alimentos, bonés, chapéus e viseiras, óculos e relógio, refrigerante, vestuário, higiene bucal, suplemento, copos térmicos, chinelos, pins, aplicativo de delivery, imãs e chaveiros, chocolate, roupa íntima, beleza, aves, frios e congelados, instrumentos musicais, chiclete, montadora e tênis. A variedade e quantidade de itens se deve à parceria do festival com 25 marcas que apostam no Rock in Rio por sua solidez e por entregar para seus fãs muito mais do que produtos, mas experiências que ficam para sempre na memória de cada um.

As marcas que estarão no mercado brasileiro associadas ao Rock in Rio são: Bob’s, Boneleska, C&A, Chilli Beans, Coca-Cola, Colcci, Colgate, Ellus, Engov After / Hypera, Frankie Amaury, Glück, Havaianas, Icebrg, Ifood, Ímãs do Brasil, KitKat, Loja de Produtos Oficiais Rock in Rio, Lupo, Natura, Pierim, Seara, Tagima, Trident, Volkswagen e Yuool.

Os preços dos produtos variam de R$ 8,90 até R$ 93.000,00 e alguns já podem ser encontrados nos pontos de venda físico e online de cada marca.

Lista com algumas das marcas presentes nesta edição:

Bob’s

“Na edição de 2024, o Bob’s levará para a Cidade do Rock, o Big Rock, um delicioso sanduíche com dois hambúrgueres bovinos, queijo, molho Big Bob, em um pão quentinho com gergelim. E os clientes poderão experimentar o lanche em primeira mão a partir do dia 13 de agosto em todas as lojas da rede pelo Brasil, por tempo limitado”, Renata Brigatti Lange, diretora de Marketing do Bob’s.

Boneleska

Desde 2001, a Boneleska tem o privilégio de ser o boné oficial do Rock in Rio, fornecendo produtos que combinam qualidade, conforto e estilo para os fãs do festival. Ao longo dessas duas décadas, nossas criações acompanharam momentos inesquecíveis, tornando-se parte das memórias de milhões de pessoas que viveram a magia da Cidade do Rock. Inspirada pelos 40 anos de histórias únicas e momentos inesquecíveis do Rock in Rio, a coleção de bonés da Boneleska traz designs que capturam a essência do festival. Cada peça é uma celebração dos grandes encontros entre artistas e fãs, estilos e gêneros, gerações e amizades que definem o espírito do Rock in Rio.

C&A

Somos uma empresa de moda focada em propor experiências que vão além do vestir. Fundada em 1841 pelos irmãos Clemens e August na Holanda, entendemos e defendemos a moda como um dos mais fundamentais canais de conexão das pessoas consigo mesmas, com todos à sua volta e, por isso, coloca os nossos clientes no centro da estratégia.

A C&A é uma das maiores varejistas do mundo e, no Brasil, estamos presentes desde 1976, quando inauguramos a nossa primeira loja no shopping Ibirapuera, em São Paulo (SP). Atualmente, operamos com mais de 330 lojas em todo o território nacional, além do e-commerce.

Chilli Beans

A Chilli Beans iniciou suas atividades no final dos anos 90, sob o comando do empresário Caito Maia. Vinte anos depois, se consolida como a maior rede especializada em óculos escuros da América Latina, com mais de 1000 pontos de venda, incluindo Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru, Chile, México, Estados Unidos, Portugal, Kuwait e Tailândia. Tendo o fast fashion como plataforma de negócios, com lançamentos de 10 novos modelos por semana, a Chilli Beans foi pioneira no conceito de ótica self service, que permite ao cliente manusear e experimentar os produtos, e a primeira com PDVs monomarca no segmento. Recentemente, a marca tornou-se case de estudos na Harvard Business School, onde Caito Maia, presidente da Chilli Beans, contou sua história de sucesso.

Coca-Cola

“Estamos entusiasmados em anunciar a nossa lata especial de Coca-Cola, desenvolvida exclusivamente para comemorar os 40 anos do Rock in Rio. Como patrocinadores de longa data do festival, queríamos criar algo que celebrasse este momento tão especial, no qual duas marcas icônicas se unem para proporcionar momentos emblemáticos que elevam a energia das pessoas. Esta edição limitada não só homenageia a incrível jornada que o festival percorreu ao longo das décadas, mas também reflete o nosso compromisso contínuo com a inovação. É uma lembrança perfeita para os fãs que vivem intensamente essa época de festival”, destaca Ted Ketterer, Head de Marketing da Coca-Cola Brasil.

Colgate

Pela quinta vez Colgate Plax é o enxaguante bucal oficial do Rock in Rio Brasil. Nesta edição a marca traz o conceito “Rock N’Fresh Freshficácia Para Sempre” exaltando os atributos de produto e também as credenciais da edição de 40 anos do festival.

Ellus

Fundada em 1972 por Nelson Alvarenga, a ELLUS mantém seu DNA jovem, contemporâneo, livre e transgressor. Com forte presença no segmento de jeanswear premium e produtos oficiais licenciados do Rock in Rio, a marca se inspirou nos 40 anos do festival para preparar uma coleção exclusiva com itens especiais entre camisetas, jaquetas, windbreaker que fazem parte do mix de produtos com estampas exclusivas desenvolvidas para essa celebração. A coleção ELLUS ROCK IN RIO 40 será vendida nas lojas ELLUS de todo o Brasil e na loja online da marca.

Engov After / Hypera

Aumente o som e a curtição, porque o Rock in Rio 2024 vai ficar ainda mais agitado com Engov After Rock In Rio, a bebida de recuperação exclusiva da 10ª edição do icônico festival. De volta às terras cariocas, Engov lança uma embalagem especial do evento! O sabor Red Hits ganhou cores vivas e teve como inspiração os próprios palcos e elementos musicais do Rock In Rio, enquanto a guitarra assume o formato de raio, também presente no logo de Engov After.

A edição limitada estará disponível entre agosto e novembro em pontos de venda farmacêuticos e alimentícios de todo o Brasil.

Além disso, a marca promove uma experiência imersiva dentro da Cidade do Rock, que distribuirá produtos e brindes exclusivos para os participantes.

Frankie Amaury

A Frankie Amaury é uma marca de luxo especializada em couro considerada pela mídia um termômetro do encontro entre moda e High Society Carioca da virada dos anos 80 e meados dos anos 2000. Em 2024, Frankie Amaury retorna à cena após 20 anos de férias e celebra o encontro com o Rock in Rio Brasil 2024 em edição histórica em homenagem aos 40 anos do festival, com coleção-cápsula que reúne o glam deluxe e atitude rocker com um look completo em couro metalizado e t-shirts estampadas.

Glück

A Glück, além de um copo de aço inoxidável, representa um compromisso com o ecossistema, reduzindo o uso de plásticos e promovendo saúde. Vinda dos EUA e agora no Brasil, mantém bebidas quentes ou frias com durabilidade e baixo impacto ambiental. Glück é felicidade, alegria e sorte – um lifestyle que celebra a vida e o planeta. Nosso lema é: Glück Sempre com Você. Esse ano, com uma coleção Rock in Rio exclusiva, limitada e assinada pelo artista plástico Alisson Bertelli. Seja Original, Seja Rock in Rio, Seja Glück. Glück, o Copo Térmico oficial do Rock in Rio Brasil 2024 que mantém suas histórias sempre vivas!

Havaianas

Havaianas e o Rock in Rio Brasil se unem em comemoração aos 40 anos do festival com uma collaB para que os fãs possam viver a memória desse momento incrível o ano inteiro. Os modelos foram desenhados para aqueles que celebram intensamente a música, a liberdade e a leveza da vida, trazendo estampas especiais que refletem essa essência nas clássicas Havaianas Top. Um deles destaca a logo do Rock in Rio em diversas cores vibrantes, enquanto o outro possui estampa preta e branca com o selo comemorativo dos 40 anos e tiras contrastantes em vermelho com o logo metálico da Havaianas como diferencial. As vendas dos produtos começam no dia 13/08 no e-commerce de Havaianas e em lojas selecionadas da marca no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Icebrg

Produzimos uma coleção especial de pins que celebra os 40 anos do maior festival de música e entretenimento do mundo. Transformamos as histórias do festival em pins comemorativos para você presentear ou guardar para os próximos 40 anos.

Ifood

“Nós estamos sempre em busca de proporcionar momentos memoráveis e únicos para os brasileiros. Como Delivery Oficial do Rock in Rio Brasil 2024, resolvemos entregar uma experiência com gostinho do festival para uma das nossas principais praças. O produto oficial iFood Fã Clube quer promover e celebrar o amor genuíno dos fãs aos artistas, seja indo ao show ou comprando produtos no app que foram selecionados por eles. Dessa forma, conectamos comida e música para todo o Brasil”, afirma Ana Gabriela Lopes diretora de Marketing

Ímãs do Brasil

Ímãs decorativos de alta qualidade em materiais como fotográfico, borracha, madeira, resina, MDF e metal. A coleção de imãs e chaveiros Rock in Rio 2024 está imperdível, com designs exclusivos que capturam a essência do festival. São diversas categorias para colecionar e presentear. Um pedacinho do Rock in Rio na sua casa!

KitKat

Os sabores de KITKAT Pick&Mix são inspirados nos ritmos musicais que marcarão presença no Rock in Rio Brasil 2024, e cada estilo musical será representado por drinks que conectam diretamente com sua essência: Pop, Eletrônica, Reggaeton e R&B.

A marca lança também latas personalizadas, cada uma refletindo as características distintas dos palcos Mundo, Sunset e Rota 85. Além disso, KITKAT® Chocolatory® também apresenta uma edição limitada do especial gifting I LOVE RIO – Rock in Rio Edition, que conta com os sabores Polvilho, Açaí com Granola, Mate com Limão e Caipilé, com uma embalagem temática do Rock in Rio Brasil 2024.

Lupo

Pelo segundo ano, a Lupo, empresa centenária e marca referência no mercado têxtil brasileiro, terá uma coleção exclusiva de produtos para o Rock in Rio. Esta será a edição comemorativa de 40 anos do festival e a Lupo, desenvolveu uma coleção que une tecnologia, design, beleza e muito estilo.

São quatro modelos de meias, uma cueca boxer em microfibra, uma meia-calça arrastão, uma blusa segunda pele arrastão, um body em arrastão com arabescos, uma calcinha tanga, um sutiã e um top sem costura, com aviamentos em lurex prateado, além de uma luva arrastão para compor o look com o estilo característico do festival.

Natura

Neste ano, Natura Faces, marca de maquiagem oficial do Rock in Rio, que faz o convite para ousar, expressar e criar com orgulho de ser quem é, traz uma coleção exclusiva de batons co-branded com seis cores: Rock in Red, Cobre Sunset, Bege Fresh, Violet Fairy, Vinho Rocks e Pink Paradise. A maquiagem Natura, com as linhas Una e Faces, também estará presente na Cidade do Rock para as pessoas que quiserem conhecer nossos produtos e retocar a make entre um show e outro.

Pierim

Na PIERIM, celebramos, em cada coleção, as diversas culturas do Brasil capturando suas cores e peculiaridades de forma única. Nossa coleção Rock in Rio combina o espírito carioca com a atmosfera contagiante do festival, criando peças modernas e cheias de brasilidade. Nossos produtos não apenas adicionam cor às experiências, também transformam momentos especiais em memórias que serão guardadas para sempre.

Seara

Para celebrar o momento, a marca apresenta o selo de “Patrocinadora oficial do Rock in Rio Brasil 2024” em sua linha de salsichas: Salsicha Hot Dog, Salsicha Hot Dog de frango, Salsicha longuette e a novidade do ano, a Salsicha Defumada Seara, primeira salsicha hot dog defumada do mercado brasileiro.

A Salsicha Hot Dog Defumada Seara passa por um processo de defumação 100% natural em seis etapas, garantindo muito mais sabor, mas mantendo a praticidade e versatilidade das salsichas tradicionais. A novidade movimenta o mercado que passou um longo período sem oferecer novos produtos da categoria ao consumidor e já pode ser encontrada em diversos pontos de venda espalhados pelo Brasil.

Tagima

A Tagima, sinônimo de excelência e inovação no mercado de instrumentos musicais desde 1996, e presente em 18 países, une-se ao Rock in Rio pela primeira vez trazendo edições especiais de seus produtos que resgatam a atmosfera icônica do Rock n’ Roll, atrelada à diversidade que sempre marcou presença no evento.

Trident

Como apoiadora oficial do Rock in Rio Brasil 2024, Trident, líder do mercado de gomas no Brasil, lançará 5 novas embalagens inspiradas em gêneros musicais que já passaram pelo festival. Fazendo alusão ao MBP (Música Popular Brasileira), Heavy Metal, Dance Music, New Wave e Punk, os sabores atuais das embalagens de Trident 14 unidades serão renomeados para: Melancia Popular Brasileira, Heavy Menta, Intense Dance, Blueberry New Wave e Punk Frutti. Os consumidores poderão conferir as novas 10 milhões de embalagens a partir de Julho nos pontos de venda de todo o Brasil.

Volkswagen

Presente na vida, no coração e na garagem dos brasileiros há 71 anos, a Volkswagen do Brasil é a maior produtora de automóveis do País, com mais de 25 milhões de veículos fabricados, e a maior exportadora do setor automobilístico brasileiro, com mais de 4,2 milhões de unidades embarcadas. Já são mais de 13 anos de parceria com o Rock in Rio Brasil e, para 2024, lançamos o Polo Rock in Rio, edição limitada do carro de passeio mais vendido do País e o quarto modelo da marca a receber uma edição especial para o festival.

Yuool

Yuool, a inovadora marca de calçados, destaca-se pela confortabilidade e sustentabilidade dos seus produtos. Com um portfólio diversificado e inclusivo, que atende diversas necessidades do cotidiano, a Yuool se tornou uma das principais Digital Native Vertical Brands (DNVBs) do Brasil desde sua fundação em dezembro de 2017. Em celebração aos 40 anos do festival, a Yuool será a marca do Tênis Oficial do Rock in Rio Brasil 2024. Nesses 40 anos, queremos celebrar as histórias do festival e contar aquelas com significados importantes na vida de cada um através do novo modelo personalizado. O lançamento está previsto para a segunda quinzena de julho, disponível para compra nas lojas físicas e no site oficial da marca: www.yuool.com.br.