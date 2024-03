Rock in Rio 2024 confirma Shawn Mendes e Charlie Puth na programação

O Rock in Rio anunciou o americano Shawn Mendes para a sua próxima edição. Ele vai encabeçar a programação do último dia do evento, em 22 de setembro. A promessa é de que este show marque seu retorno aos palcos após anos de hiato.

O festival anunciou também Charlie Puth, no dia 19, quando também cantam o brasileiro Jão e os britânicos Joss Stone e Ed Sheeran. Puth, do hit “See You Again”, já se apresentou no festival em 2019.

Outra novidade é que, no dia 20, quando a programação será reservada às mulheres, Luedji Luna vai se apresentar com a participação de Xênia França e Tássia Reis.

Shawn Mendes deixou um gosto amargo na boca de parte dos seus fãs brasileiros ao cancelar um show em São Paulo, em novembro de 2019, por ordens médicas. Ele tinha acabado de se apresentar na capital paulista e outra no Rio de Janeiro.

O Rock in Rio acontece na capital fluminense nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. A edição deste ano já confirmou nomes de peso do cenário musical estrangeiro, como Katy Perry, Imagine Dragons e Travis Scott.