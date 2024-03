Rock in Rio 2024 anuncia Travis Scott e OneRepublic na programação

O rapper Travis Scott foi confirmado como principal atração do primeiro dia do Rock in Rio 2024. Ele fecha a noite do Palco Mundo no dia 13 de setembro.

A organização do festival também anunciou a presença da banda OneRepublic e da cantora sueca Zara Larsson na agenda do dia seguinte, 14 de setembro. Eles completam a programação do palco principal do festival naquele dia, após os anúncios de Lulu Santos e da banda americana Imagine Dragons.

Ainda para o dia 13, o evento confirmou um show do cantor Matuê com participação dos artistas Teto e Wiu. A apresentação também acontecerá no Palco Mundo.

Esta será a primeira vez que Travis Scott participa do Rock in Rio. Ele estreou no Brasil em 2022, quando se apresentou no festival Primavera Sound.

O Rock in Rio acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. Entre as grandes atrações que já haviam sido confirmadas estão Katy Perry, Ed Sheeran, Joss Stone, Iza e Gloria Gaynor, do hit “I Will Survive”.