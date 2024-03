Rocinha tem maior concentração de moradores por km² no Brasil

Dos 10 lugares com maior concentração de moradores do Brasil, três são favelas no Rio de Janeiro. A Rocinha, com 72.154 pessoas, tem a maior densidade populacional do país: 48,3 mil pessoas a cada km², quase o dobro da República, distrito mais populoso de São Paulo.

Os dados são do Censo de 2022, disponibilizado nesta quinta-feira (20) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Nesta leva de divulgação, o instituto traz informações de população por setor censitário, que é a menor unidade territorial de um município (dados sobre população em cidades foram divulgados em 2023).

A Folha de S.Paulo agrupou esses setores censitários por distritos ou subdistritos, territórios mais conhecidos pela população.

Três favelas do Rio de Janeiro encabeçam a lista de lugares com maior densidade populacional. Além da Rocinha, aparecem no topo Jacarezinho (36 mil hab/km²) e Maré (29 mil hab/km²).

Para comparação, a região do mundo com a maior densidade populacional é Macau, na China, com cerca de 20,5 mil hab/km², segundo dados da ONU. A média brasileira é de 23,8 hab/km², de acordo com o IBGE.

Na quarta posição vem Copacabana, também no Rio, com 27,4 mil pessoas a cada km².

Depois desses locais no Rio, aparecem regiões de São Paulo: República (26,1 mil hab/km²), Santa Cecília (21,8 mil hab/km²) e Bela Vista (21,7 mil hab/km²).

Em nono e décimo lugar estão subdistritos de Salvador (BA), Santo Antônio, com 21,6 mil hab/km², e Penha, com 21,4 mil hab/km².

Já os locais com menor densidade populacional se concentram nas regiões Norte e Centro-Oestre. Os distritos com menor densidade, menos de 1 pessoa por km² são Vila Bitencourt, em Japurá (AM), Nhecolândia, em Corumbá (MS), Clevelândia do Norte, em Oiapoque(AP), Coimbra, em Corumbá (MS) e Paiaguás, também em Corumbá.

20 LUGARES COM MAIOR DENSIDADE POPULACIONAL

A Folha agrupou setores censitários por distritos ou subdistritos, a depender da unidade usada pelas prefeituras

Rocinha (Rio de Janeiro)

48.367 hab/km²

Jacarezinho (Rio de Janeiro)

35.966 hab/km²

Maré (Rio de Janeiro)

29.098 hab/km²

Copacabana (Rio de Janeiro)

27.422 hab/km²

República (São Paulo)

26.130 hab/km²

Santa Cecília (São Paulo)

21.873 hab/km²

Bela Vista (São Paulo)

21.742 hab/km²

Santo Antônio (Salvador)

21.693 hab/km²

Penha (Salvador)

21.445 hab/km²

Cidade de Deus (Rio de Janeiro)

21.375 hab/km²

Cidade Ademar (São Paulo)

20.372 hab/km²

Capão Redondo (São Paulo)

19.632 hab/km²

Sapopemba (São Paulo)

19.585 hab/km²

Guamá (Belém)

19.050 hab/km²

Complexo do Alemão (Rio de Janeiro)

18.959 hab/km²

Campo Limpo (São Paulo)

18.773 hab/km²

Lajeado (São Paulo)

18.465 hab/km²

Liberdade (São Paulo)

18.169 hab/km²

Sacomã (São Paulo)

17.893 hab/km²

Itaim Paulista (São Paulo)

16.804 hab/km²

20 LUGARES COM MENOR DENSIDADE POPULACIONAL

A Folha agrupou setores censitários por distritos ou subdistritos, a depender da unidade usada pelas prefeituras

Vila Bitencourt (Japurá-AM)

0,03 hab/km²

Nhecolândia (Corumbá-MS)

0,04 hab/km²

Clevelândia do Norte (Oiapoque-AP)

0,04 hab/km²

Coimbra (Corumbá-MS)

0,04 hab/km²

Paiaguás (Corumbá-MS)

0,06 hab/km²

Cati (Sant’Ana do Livramento-RS)

0,07 hab/km²

Sucunduri (Apuí-AM)

0,09 hab/km²

Sucuriju (Amapá-AP)

0,11 hab/km²

Belo Monte (Canutama-AM)

0,12 hab/km²

Tapirapuã (Barra do Bugres-MT)

0,12 hab/km²

Içana (São Gabriel da Cachoeira-AM)

0,12 hab/km²

Badajós (Codajás-AM)

0,13 hab/km²

Porto Esperança (Corumbá-MS)

0,13 hab/km²

Novo Mato Grosso (Nova Ubiratã-MT)

0,14 hab/km²

Cachoeira da Serra (Altamira-PA)

0,16 hab/km²

Fontanillas (Juína-MT)

0,18 hab/km²

Padronal (Comodoro-MT)

0,19 hab/km²

Catuaí (Juara-MT)

0,19 hab/km²

Alcantilado (Guiratinga-MT)

0,19 hab/km²

Curupá (Alto Parnaíba-MA)

0,19 hab/km²