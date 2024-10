Roça Nova dá início ao segundo álbum com a estreia do single e clipe “Tucano do Bico Verde”

A Roça Nova inicia um novo ciclo com o lançamento do single e videoclipe “Tucano do Bico Verde”. Com uma proposta musical que mescla ritmos regionais ancestrais e música contemporânea, a faixa é uma composição nascida nos bastidores do primeiro show pós-pandemia do grupo, realizado no festival homônimo na região do Caparaó.

Esse trabalho celebra a reocupação dos espaços culturais pela banda e marca a chegada de dois novos integrantes. Agora, a viola caipira de Tiago Croce e as percussões de Thalles Oliveira somam-se à guitarra de Marco Maia, ao baixo de Hector Eiterer, à bateria de João Manga, à percussão de Bernardo Leitão e aos vocais de Pedro Tasca.

Dirigido por Rodrigo Ferreira, o videoclipe que ilustra o trabalho traz cenas épicas e intimistas, com os artistas explorando as deslumbrantes paisagens da vila histórica de Monte Verde e seus arredores. Sob a perspectiva de um tucano, que sobrevoa e observa cada movimento, o trabalho simboliza o reencontro do grupo e o início de um novo ciclo, retratando essa fase com a leveza e liberdade do voo inaugural da ave, que anuncia caminhos abertos para a Roça Nova. Mantendo sua sonoridade, a banda une elementos de tradição e inovação.

Na letra, “Tucano do Bico Verde” evoca imagens da Mata Atlântica e elementos da cultura popular, conectando-se às experiências dos shows da Roça Nova, onde o grito de “maluco” ressoa em coro com o público. Produzida por Henrique Villela, que também cuidou da mixagem e masterização, a música consolida a identidade sonora do grupo com arranjos precisos e detalhados.

Formada em 2020, no interior da rica zona da mata de Minas Gerais, a Roça Nova é uma banda autoral e independente que cria uma paisagem sonora única que chamam de “caipigroove”. Os compositores buscam inspiração na observação do cotidiano, na interpretação de sentimentos, na história e nos fragmentos da revolução tecnológica, rompendo com a imagem de um interior limitado, que agora se comunica de maneira mais ampla. O projeto aborda temáticas de resistência diante das crises culturais, humanitárias e ambientais que permeiam o vasto e rico interior latino-americano.

Em janeiro de 2021, a Roça Nova lançou seu álbum de estreia, “Tramoia”, que já acumula mais de 800 mil reproduções no Spotify. Em 2022, a Roça Nova abriu o palco principal do Festival João Rock, apresentando-se como revelação do maior festival de rock nacional, ao lado de artistas como Planet Hemp, Djonga, Pitty & Nando Reis, Titãs, CPM 22, Natiruts, Céu, Emicida e Criolo. No mesmo ano, os artistas também se apresentaram no Festival da Mata, em Juiz de Fora/MG, compartilhando o palco com BaianaSystem, Marina Sena e Armandinho.

Atualmente, preparam-se para a estreia de seu próximo disco, que contará com as participações especiais da lendária Banda de Pau e Corda e do astro capixaba André Prando.

FICHA TÉCNICA

Pedro Tasca: voz

Tiago Croce: viola caipira

Hector Eiterer: baixo

Marco Maia: guitarra

João Manga: bateria e vocais

Bernardo Leitão: pandeiro

Thalles Oliveira: triângulo

Produção musical: Henrique Villela

Mixagem e masterização: Henrique Villela

Direção do clipe: Rodrigo Ferreira