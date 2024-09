Robson Miguel encanta Ribeirão Pires com show no Mirante São José

Neste sábado (14), o renomado violonista Robson Miguel trouxe seu talento para Ribeirão Pires em uma apresentação memorável no Mirante São José. Reconhecido em mais de cem países por sua maestria no violão, Robson Miguel brindou o público com um repertório diversificado, indo de Bach e Chopin a Beatles e Villa-Lobos, em uma tarde que celebrou a pluralidade da música.

Com mais de 136 composições para violão, Robson Miguel impressionou a plateia ao interpretar, além de clássicos, composições próprias e de outros artistas nacionais e internacionais. Aclamado por sua técnica apurada, o músico demonstrou por que é considerado um dos maiores violonistas do mundo, oferecendo ao público local uma experiência única e inesquecível.

Além das performances, o evento no Mirante São José reforçou a importância da música como um elo cultural. O espaço, conhecido pela vista privilegiada, foi o cenário ideal para acolher uma plateia atenta e emocionada, que vivenciou de perto o talento de um dos grandes ícones da música instrumental.

“Eu fiquei emocionada com o show do Robson Miguel. Ele toca com tanta paixão que a gente sente a música de um jeito especial. Foi lindo ouvir desde as músicas clássicas até as mais modernas. Foi um momento inesquecível, e fiquei muito feliz de poder ver um artista tão talentoso na nossa cidade“, disse Ana Clara, moradora da cidade que acompanhou a apresentação.

Com uma carreira que ultrapassa fronteiras e números impressionantes, Robson Miguel se tornou o primeiro violonista brasileiro a integrar o ranking mundial de violonistas. Entre os muitos prêmios, destaca-se o título concedido pelo Círculo Violonístico Europeu de Madrid, atestando sua contribuição inestimável ao universo da música.